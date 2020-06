Chuyện thật như đùa: Phải tháo hộp sọ vì tai nạn giao thông, mới gắn vào lại tiếp tục tai nạn

Vụ tai nạn dẫn tới tình huống hi hữu xảy ra trên địa bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào 20h tối qua (31/5). Vào thời điểm trên, 2 người đàn ông chở nhau trên chiếc xe máy BKS 63B5-290.41 di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo, hướng từ chợ Dĩ An đi quốc lộ 1K (thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương ).

Đến đoạn giao với đường Trần Văn Ơn (phường Đông Hoà), xe này bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải BKS 61C-420.34 đang di chuyển the hướng ngược lại, chuẩn bị rẽ trái vào đường Trần Văn Ơn.

Va chạm mạnh khiến 2 người đàn ông trên xe máy lao thẳng vào chiếc xe tải, đầu đập mạnh vào kính xe rồi văng ngược ra đường, nằm bất tỉnh. Chiếc xe máy của 2 nạn nhân hư hại, nằm trước đầu ô tô tải. Kính của chiếc xe này cũng nứt vỡ nghiêm trọng.

Ngay lập tức, 2 nạn nhân đi xe máy được người dân đưa đi Bệnh viện cấp cứu. Đáng chú ý, theo nguồn tin của báo Công an TP.HCM, trong 2 nạn nhân có 1 người 40 tuổi trước đó từng bị thương nghiêm trọng do tai nạn giao thông và phải tháo hộp sọ ra ngoài để chữa trị. Được biết, người này mới gắn lại hộp sọ vào đầu được khoảng 1 tháng nay thì lại gặp phải tai nạn.

Tai nạn giao thông sau đó đã được người nhân trình báo lực lượng chức năng, nhận được tin báo, Công an thành phố Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cũng trong tối 31/5, trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Báo Giao Thông đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 21h25 ngày 31/5 trên đường Cầu Giấy. Xe chở rác BKS 88C-120.83 thuộc Công ty Môi trường lưu thông theo hướng đi Mai Dịch. Đến số nhà 370 đường Cầu Giấy, xe này xảy ra va chạm với xe máy do 2 nữ sinh điều khiển đi cùng chiều. Sau cú tông mạnh, 2 nữ sinh ngã xuống đường, người ngồi sau bị bánh xe cán qua người. Nữ sinh được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Nữ sinh còn lại may mắn thoát nạn.

Nữ sinh bị xe chở rác cán trọng thương sau va chạm

Kiều Đỗ (t/h)