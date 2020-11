Chuyện tình bền bỉ 43 năm của vợ chồng tân Tổng thống Joe Biden và lý do phải cầu hôn vợ tới 5 lần

Ông Joe Biden đăc cử tân Tổng thống và bà Jill Biden cũng trở thành nữ Phó Tổng thống đặc cử đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Cặp đôi này không chỉ tạo ra những thành tích đặc biệt trong kỳ bầu xử Mỹ lần này mà câu chuyện tình lãng mạn của họ cũng truyền cảm hứng cho giới trẻ.

5 lần cầu hôn và đám cưới viên mãn

Trước khi có chung với nhau chuyện tình đầy lãng mạn ấy, cả hai đã trải qua bi kịch, tưởng rằng không thể chịu đựng nổi. Bà Jill Biden có tên thời con gái là Jill Taylor Jacobs, từng kết hôn lần đầu với ông Bill Stevenson khi mới học xong trung học. Cả hai chia tay khi bước vào học năm đầu Trường ĐH Delaware, năm đó mới 24 tuổi. Bà Jill dành 1 năm để nghỉ ngơi và làm thêm công việc mẫu ảnh.



Còn Joe Biden mất đi người vợ đầu tiên - người yêu thời đại học Neilia Biden và cô con gái 1 tuổi, Naomi trong một vụ tai nạn giao thông vào năm 1972. Một Thượng nghị dĩ trẻ cùng hai đứa con trai thoát chết sau tai họa đó.



Bất ngờ một ngày ông Biden nhìn thấy bức ảnh bà Jill Taylor Jacobs trên một quảng cáo và ngay lập tức bị hớp hồn. Nào ngờ mùa xuân năm 1975, anh trai Biden lại giới thiệu cho ông chính người phụ nữ ấy. Năm đó, Joe 33 tuổi và Jill 24 tuổi.



Jill kể lại với tạp chí Vogue: "Tôi là sinh viên năm cuối, và từng hẹn hò với những anh chàng mặc quần jean, đi giày sục và áo phông. Nhưng ông ấy đến trước cửa, mặc một chiếc áo khoác thể thao và giày lười...



Bà Jill từng nghĩ: "Chúa ơi, tôi với ông ấy sẽ không bao giờ thành đôi được, cả triệu năm nữa cũng không được. Ông ấy lớn hơn tôi 9 tuổi". Cả hai đi xem phim A Man and a Woman ở rạp ở Philadelphia, và thấy rất hợp nhau.



"Khi chúng tôi về nhà, ông ấy bắt tay chúc tôi ngủ ngon. Tôi lên nhà và gọi cho mẹ lúc một giờ sáng, nói rằng 'Mẹ ơi, cuối cùng con cũng gặp được một quý ông rồi", bà Jill kể lại.

Sau khi yêu nhau, Joe đã cầu hôn đến 5 lần mới nhận được cái gật đầu từ Jill. Bà từng tiết lộ lý do từ chối nhiều lần như vậy: "Tôi luôn nói rằng: 'Chưa đến lúc, chưa chưa'. Bởi vì thời điểm đó tôi rất yêu mến những đứa con của anh ấy và thực sự cảm thấy cuộc hôn nhân này cần có kết quả tốt đẹp. Những đứa trẻ đã mất mẹ, tôi không thể để họ mất thêm một người mẹ nữa. Vì vậy, tôi phải chắc chắn 100% cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài cho đến khi chết".



Sau 5 lần cầu hôn, đám cưới của họ được tổ chức vào ngày 17/6/1977 tại nhà nguyện của Liên Hiệp Quốc và bữa trưa tại nhà hàng Signs of the Dove ở thành phố New York. Sau đó, vợ chồng ông cùng hai con trai của Biden đều đi tuần trăng mật.

Những cột mốc đáng nhớ suốt 43 năm bên nhau



Năm 1981, ông Joe Biden và vợ chào đón đứa con đầu tiên Ashley. Giai đoạn tiếp theo, ông Biden tranh cử Tổng thống tại Wilmington (bang Delaware) nhưng nhanh chóng rút khỏi cuộc đua vì những bê bối, cáo buộc. Thời gian sau, khi ông Biden phải phẫu thuật vì bị phình động mạch não luôn có bà Jill luôn sát cánh ở bên và chăm sóc.

Cặp đôi luôn hết lòng ủng hộ nhau trong mọi công việc. Điển hình là năm 2007, khi ông Biden được bầu làm Phó Tổng thống thì bà Jill vẫn tiếp tục công việc dạy học của mình. Bà tự hào khi nói về sự ủng hộ của chồng: "Sau khi Joe được bầu làm Phó Tổng thống, mọi người bắt đầu đặt câu hỏi liệu tôi có thể tiếp tục công việc giảng dạy hay không. Nhưng trong số này không có Joe. Anh ấy ở đó, bên cạnh tôi và nói: 'Tất nhiên là em nên làm vậy. Đó là con người của em, Jill".

Cả hai có với nhau một cô con gái chung và nuôi dạy hai người con trai riêng của ông Biden



Đến năm 2015, họ đón nhận bi kịch lớn của cuộc đời khi con trai cả Beau Biden qua đời vì bệnh ung thư. Vì sự cố này mà ông quyết định không ra tranh cử Tổng thống vào năm 2016.



Trong quyển sách "Where the Light Enters" (tạm dịch: Nơi ánh sáng bừng lên) xuất bản gần đây, bà Jill viết: "Kể từ khi Beau qua đời vì ung thư não năm 2015, tôi như vụn vỡ. Bản thân tôi như mảnh sứ vỡ được dán keo lại. Các vết rạn nứt có thể cực kỳ mờ nhạt nhưng chúng còn nguyên đó".



Vượt qua nhiều đau khổ, cả hai dành cho nhau nhiều hơn sự thương xót mà niềm trân trọng với bạn đời. Ông Biden nói với phóng viên đài CBS vào tháng 8 câu nói khiến người không khỏi chạnh lòng: "Trong chừng mực nào đó, tôi ước bà ấy đừng có mặt cạnh tôi, bởi tôi ghét phải nhìn thấy bà ấy đau đớn".



Tháng 12/2019, khoảnh khắc ông Joe Biden cắn ngón tay vợ khi bà đang phát biểu trước đám đông ở Iowa được cánh săn ảnh ghi lại và lan truyền. Bức ảnh cho thấy tình cảm bền chặt qua gần 5 thập kỷ mà bí quyết không gì khác chính là tình yêu.



Tháng 8/2020 vừa qua, bà Jill Biden phát biểu tại Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ: "Tình yêu khiến chúng ta trở nên kiên cường. Nó không thể bảo vệ chúng ta khỏi nỗi buồn trong cuộc sống, nhưng cho ta nơi nương tựa, một mái ấm. Làm thế nào tôi gắn kết một gia đình mất mát? Câu trả lời là bằng tình yêu, sự hiểu biết và những hành động tử tế nhỏ bé".



Trong khi đó, ông Biden vẫn trìu mến khi nói về vợ mình: "Tôi rất yêu bà ấy. Nghe có vẻ ngờ nghệch nhưng khi nhìn bà ấy xuống cầu thang, tim tôi vẫn lỗi một nhịp". Chính tình yêu thương, đồng cam cộng khổ và người vợ tuyệt vời đã giúp Biden đắc cử Tổng thống ở tuổi 78.





