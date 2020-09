U70 vẫn chưa một lần yêu, cụ ông rơi vào lưới tình với người hơn mình 23 tuổi trong viện dưỡng lão

Thời gian gần đây, mối tình chị em cách biệt 23 tuổi của cụ ông 73 và cụ bà 96 trong viện dưỡng lão Đức Châu, Chiết Giang ( Trung Quốc ) khiến nhiều người chú ý. Thậm chí, nhờ mối tình này mà viện dưỡng lão cũng trở nên nổi tiếng hơn, được nhiều người biết tới.

Được biết, mối tình này đã kéo dài 11 năm. Hơn một thập kỷ trước, cụ ông Đường Lâm Tiêu đã gặp gỡ và nhanh chóng phải lòng cụ bà Chúc Thúy Ngọc trong viện dưỡng lão.

Trước khi vào viện dưỡng lão làm công việc chăm sóc người già, cụ ông Đường Lâm Tiêu chưa từng kết hôn hay yêu đương một ai. Ông mồ côi từ nhỏ và chỉ sống cô độc một mình trong suốt thời gian dài. Trong khi đó, chồng của cụ bà Chúc Thúy Ngọc đã qua đời hàng chục năm trước. Cụ bà không có con cái, sống bên ngoài chẳng ai chăm lo nên được đưa vào viện dưỡng lão năm 2009.

Tại đây, cụ bà Chúc Thúy Ngọc được cụ ông Đường Lâm Tiêu chăm sóc. Ban đầu, vốn chỉ là công việc phải làm, thế nhưng ông Đường Lâm Tiêu ngày càng nhận ra tình cảm với người phụ nữ hơn mình 23 tuổi. Tuổi tác cách biệt cũng không còn quan trọng, mọi người trong viện dưỡng lão đều ủng hộ mối quan hệ của cặp đôi.

Ngày cả 2 có giấy chứng nhận kết hôn, viện dưỡng lão đã thịt hẳn một con lợn để làm tiệc. Từ đó, 2 cụ luôn sống nương tựa vào nhau, chăm sóc nhau hàng ngày. Thấm thoắt, 11 năm trôi qua nhưng tình cảm của cặp đôi chưa bao giờ là giảm.

Ba năm trước, cụ bà Chúc Thúy Ngọc bị đột quỵ và liệt nửa người. Dù thế, cụ ông Đường Lâm Tiêu vẫn không rời nửa bước, hàng ngày chăm sóc, chăm lo cho 'vợ' từng miếng ăn giấc ngủ. Mọi sinh hoạt hàng ngày của cụ bà ông đều giúp đỡ, không ngại ngần bất cứ chuyện gì.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ