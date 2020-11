Phẫn nộ đoạn clip nữ sinh đánh nhau như kẻ thù, cầm cả mũ bảo hiểm đập vào đầu đối phương

Từ trước đến nay, việc bạo lực học đường luôn là vấn đề gây nhức nhối được cả xã hội quan tâm. Thậm chí, tình trạng này ngày càng gia tăng và có diễn biến vô cùng phức tạp. Điều đáng nói, hầu hết những vụ bạo lực học đường nghiêm trọng đều là cuộc 'so găng' của các nữ sinh khiến nhiều người phẫn nộ, ngán ngẩm.

Mới đây, trên mạng xã hội truyền nhau đoạn Mới đây, trên mạng xã hội truyền nhau đoạn clip ghi lại cảnh 'hỗn chiến' kinh hoàng của 2 nữ sinh. Ngay khi được chia sẻ, clip đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng bởi những gì diễn ra.



Qua tìm hiểu, 2 nhân vật chính trong đoạn clip là nữ sinh lớp 9 của THCS trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Theo như clip, nữ sinh áo trắng là người tấn công khi liên tục lao vào đấm đá, túm tóc lôi kéo bạn nữ mặc áo màu xám. Không chỉ ra tay dã man, vừa đánh nữ sinh này vừa quát: "Mày thách tao à? Mày thách tao à?".

Ảnh cắt từ clip



Dù bị đánh liên tiếp nhưng nữ sinh áo xám chỉ biết đứng im chịu trận mà không hề phản kháng. Điều đáng nói, sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người, nhưng tuyệt nhiên ai cũng chỉ đứng xem mà không hề can ngăn.



Chưa dừng lại ở đó, nữ sinh áo trắng ngày càng hung hăng, cầm cả mũ bảo hiểm để đập vào đầu bạn nữ. Mãi đến lúc này, một nữ sinh áo đỏ mới đứng ra ngăn cản.

Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip khi chia sẻ đã khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ. Hầu hết đều chỉ trích hành động bạo lực của nữ sinh áo trắng. Không ít người ngán ngẩm trước chuyện bạo lực học đường ngày càng gia tăng và hi vọng sẽ có biện pháp mạnh để chấm dứt tình trạng này lại.

