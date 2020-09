Phạt 1,5 triệu đồng với 2 thanh niên quay clip đi xe máy, gội đầu cho nhau rồi tung lên MXH

Sáng 1/9, Công an huyện Sông Mã ( Sơn La ) cho biết, đơn vị đã triệu tập, xử lý 2 trường hợp có hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ gây phản cảm, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông





Cụ thể, 2 đối tượng này có hành vi điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP. Sau khi lập biên bản, cơ quan chức năng tiến hành xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng.

Clip hai thanh niên vừa đi xe máy vừa gội đầu cho nhau





Về sai phạm của các đối tượng này, theo Công an địa phương: Ngày 28/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video quay cảnh 2 thanh niên, thiếu niên điều khiển xe máy mang BKS 26C1-217.14 không đội mũ bảo hiểm.





Đáng nói, hai đối tượng này còn đặt ở ngữa xe một xô nước và gáo nước. Đang di chuyển trên đường, đối tượng ngồi đằng sau dùng gáo múc nước "gội đầu" cho nhau trên Quốc lộ 4G thuộc địa phận xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Chân dung 2 thanh niên đi xe máy, gội đầu cho nhau





Sau khi phát hiện đoạn clip trên, Công an huyện Sông Mã đã tiến hành xác minh và biết được danh tính của 2 đối tượng này là Lường Văn Tùng (SN 2002, người điều khiển phương tiện; ngụ xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã) và Lò Trung N. (SN 2003, người ngồi sau; ngụ xã Huổi Một, huyện Sông Mã).





Chiều ngày 31/8, Công an huyện Sông Mã đã triệu tập 2 đối tượng trên đến làm việc tại trụ sở Công an, lập biên bản hành chính về hành vi điều khiển phương tiện không đội mua bảo hiểm, người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm và không giấy phép lái xe.

Your browser does not support HTML5 video.





Theo Thanh Mai/KSCĐ