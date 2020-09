Clip 3 tên trộm dàn cảnh đánh cắp chiếc xe máy của người mua cà phê chỉ trong tích tắc

Ngày 27/9, mạng xã hội lan truyền clip dàn cảnh trộm xe máy chỉ trong vài giây ở ngã 3 đường Đồng Cây Viết giao với đường Huỳnh Văn Lũy, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

Kẻ trộm ngang nhiên dắt chiếc xe máy đi

Đoạn clip được cho là ghi lại sự việc cách đây không lâu khi người đàn ông tới mua cà phê ở một tiệm nhỏ trên vỉa hè. Người đàn ông đang dựng chiếc xe máy thì bị một kẻ khác vờ hỏi đường. Cùng lúc người bán cà phê bị một kẻ khác đánh lạc hướng bắt chuyện để cho kẻ thứ ba đi bộ sang đường và thản nhiên dắt chiếc xe máy đi như đồ của mình.





Your browser does not support HTML5 video.

Clip ghi lại sự việc

Chủ xe phát hiện và đuổi theo ngay sau đó nhưng không kịp. Riêng người phụ nữ bán cà phê ngơ ngác giống như không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Mạng xã hội lập tức dậy sóng cho rằng các đối tượng quá manh động, ngày càng nhiều thủ đoạn trộm cắp tinh vi.



Một thành viên trong nhóm chia sẻ clip bình luận: "Kẻ trộm bài bản, tính toán rất chuyên nghiệp, kẻ tung người hứng, lấy đi chiếc xe chóng vánh".

"Giữa chốn đông người mà chúng manh động quá! Tên trộm xe quá nhanh", một người khác viết.



Theo Hà Ly/SKCĐ