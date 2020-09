CĐM phẫn nộ khi xem clip 4 thanh niên điên cuồng đập nát xe bà bầu sau va chạm giao thông ở Hà Nội

Khoảng 13h ngày 24/9 trên mạng xã hội facebook lan truyền đoạn clip ghi cảnh nhóm thanh niên tông vào xe người phụ nữ mang thai rồi tiếp tục dùng hung khí đập nát xe của nạn nhân.

Bài đăng trên mạng xã hội





Cụ thể, tài khoản Tô Hiếu đăng tải đoạn clip dài gần 1 phút với nội dung: "4 thanh niên choai choai đi 2 xe máy không đội mua bảo hiểm đâm vào chị gái đang mang bầu , rút hàng ngội ra đánh đập, phá hoại tài sản người đi đường gây náo loạn cả khu phố rồi lên xe bỏ chạy".

Còn theo nội dung bên fanpage Beatvn thì, vụ việc xảy ra ở đoạn đường Trường Chinh - Tôn Thất Tùng. 4 thanh niên chở nhau trên 2 xe Wave không đội mũ, tông thẳng vào người phụ nữ đi xe máu mang bầu. "Không hiểu vì lý do gì, sau tai nạn 4 ông nhõi không hé mồm ra xin lỗi mà lập tức lao vào hành hung người dân xung quanh, rút đồ đập nát xe máy của chị gái mang bầu. Hiện cả 4 tên đã tẩu thoát khỏi sự ngỡ ngàng và phẫn nộ của người đi đường...", admin của fanpage Beatvn chia sẻ.

Clip ghi cảnh nhóm thanh niên đập nát xe người phụ nữ mang bầu sau va chạm giao thông





Theo đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội , 4 thanh niên đi 2 xe máy va chạm với một người phụ nữ mang bầu khiến nạn nhân bị ngã phải ngồi nghỉ bên đường. Ngay sau đó bọn chúng tạt xe vào lề đường. Một trong số 4 thanh niên bị đau ở chân, đi khập khiễng.





Bất ngờ một thanh niên mặc áo khóc đen, tay cầm đoạn đoạn hung khí dài khoảng 1 mét chạy ra giữa đường đe dọa người tham gia giao thông. Tiếp đó, nam thanh niên này quay lại đập liên tiếp 3 nhát vào vào xe máy của người phụ nữ mang bầu.





Gây án xong, bọn chúng lên 2 xe máy rồi tẩu thoát khỏi hiện trường bỏ lại nạn nhân.

Hình ảnh cắt ra từ clip





Clip vừa đăng tải trên mạng xã hội đã nhận về hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ. Hầu hết cư dân mạng đều thể hiện thái độ vô cùng phẫn nộ. Tài khoản Thành Vũ cho rằng, mấy thanh niên này chỉ khoảng 15, 16 tuổi nhưng thích thể hiện, cứ tưởng như thế là hay ho.





Một số người khác thì đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, triệu tập các đối tượng này lên làm việc. Đây là hành vi không thể chấp nhận được.





Theo Thanh Mai/SKCĐ