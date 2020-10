Clip: 4 thanh niên lăm lăm hung khí đột nhập nhà dân chỉ để trộm ... 2 chiếc quần

Ngày 11-10, đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên đột nhập nhà dân trộm 2 chiếc quần jean được chia sẻ "chóng mặt" trên mạng xã hội Facebook.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip được camera an ninh ghi lại

Theo đó, đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh 2 thanh niên đi 1 xe máy khi qua nhà người dân thì phát hiện bên trong sân có phơi quần áo. Lúc này, 1 thanh niên xuống xe nhòm ngó để vào trộm thì bất ngờ con chó của gia chủ chạy ra sủa nên 2 thanh niên lên xe bỏ đi.

Một lát sau, 2 thanh niên này đi cùng 2 "đồng nghiệp" khác dừng lại trước cổng nhà dân, quyết tâm trộm bằng được chiếc quần jean. Quan sát thấy không có ai qua lại trên đường, nhà không có người và con chó lúc nãy đã lơ là, đi vào phía trong nên nhóm đối tượng quyết tâm đột nhập.

Nhanh như cắt, 2 thanh niên ngồi sau 2 xe máy đẩy cổng, chạy vào lấy trộm 2 chiếc quần jean. Trong đó, 1 cái quần dài, 1 cái quần ngắn. Phát hiện kẻ gian, con chó đã lao ra sủa và đuổi theo nhưng không kịp. Khi đột nhập, trên tay 2 thanh niên cầm 2 con dao Thái Lan, có thể dùng để chống trả nếu bị phát hiện, truy đuổi.

Theo thông tin từ tài khoản đăng tải, người này từ TP.HCM về thăm nhà ở khu vực Chợ Trung Hoà, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 10-10, người này mang mấy bộ đồ ra giặt, phơi ở trên sân, trong đó có 2 cái quần jean để vào lại TP.HCM.

Thế nhưng, mới đóng cửa đi ra ngoài thì có 4 thanh niên đi 2 xe máy chạy qua canh me. Khi không thấy ai ở nhà, 2 thanh niên cầm 2 con dao Thái Lan, mở cổng, chạy vào sân lấy 2 cái quần jean rồi bỏ chạy.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bình luận ngán ngẩm khi 4 thanh niên "sức dài, vai rộng", không lo làm ăn lại đi trộm 2 chiếc quần jean giữa ban ngày.

Theo Thùy Dương/SKCĐ