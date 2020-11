MXH xôn xao đoạn clip 'trai hư' 9x bị đánh sấp mặt vì dụ bé gái 11 tuổi đi nhà nghỉ

Mới đây, trên MXH xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên bị nhóm người đánh sấp mặt trên phố. Nguyên nhân vụ việc được cho là người này thường xuyên nhắn tin gạ gẫm bé gái 11 tuổi, thậm chí còn rủ em đi nhà nghỉ những bị gia đình bắt gặp và xử lý.



Theo nhiều thông tin, thanh niên này sinh năm 1993, quê ở Nam Định đã bị một tài khoản có tên O.P tố thường xuyên sử dụng Facebook ảo để nhắn tin gạ gẫm những nữ sinh 2k, trong đó có cháu gái của O.P sinh năm 2009.

Đoạn clip được chia sẻ



Tài khoản này viết: "Sau khi kết bạn Facebook với cháu mình, nó vào nhắn tin làm quen và tự giới thiệu mình sinh năm 2004. May sao chị gái mình kiểm tra điện thoại của con liên tục nên phát hiện ra sớm. Chị tịch thu điện thoại, không cho cháu mình sử dụng nữa.



Sau đó khoảng 3 ngày, nó tiếp tục nhắn những tin nhắn quấy rối như gửi video, ảnh 18+ của nó cùng những lời lẽ không thể chấp nhận được. Nó còn gạ đi nhà nghỉ, bảo đi nhà nghỉ 15 phút thôi rồi anh cho đi uống trà chanh".

Đoạn tin nhắn gạ gẫm với O.P



Sau đó, O.P đã lập một tài khoản ảo, tự nhận mình sinh năm 2008 rồi vào làm quen với thanh niên trên. Rất nhanh, tên 'yêu râu xanh' đã sập bẫy và giở trò, nhắn tin giống y hệt như cháu gái mình. O.P giả vờ hẹn gặp mặt, 9x đã cẩn thận dặn dò đi grab chứ không được đi xe máy vì không có chỗ gửi xe, còn yêu cầu O.P xóa toàn bộ tin nhắn để không bị phát hiện.



Không ngờ, khi đến điểm hẹn, 9x đã bị gia đình O.P bắt tại chỗ, bị đánh cho không trượt phát nào, thậm chí còn bị bắt quỳ xuống xin lỗi. Khi thấy thanh niên bị nhóm người đánh đập, một số người xung quanh đã chạy vào can ngăn. Gia đình O.P đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Chân dung thanh niên 9x

Sau khi clip được chia sẻ, nhiều người tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước hành vi gạ gẫm trắng trợn của thanh niên 9x, đồng thời như một lời cảnh tỉnh các bậc phụ huynh nên quan tâm, sát sao nhiều hơn đến con cái để có thể phát hiện và răn đe kịp thời.



Không rõ thực hư như thế nào, tuy nhiên vụ việc trên vẫn đang gây xôn xao trên MXH và được nhiều người chia sẻ.

