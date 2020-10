Vừa hô 'đàn bà là để yêu thương', bạn gái liền thích thú bốc đầu xe và cái kết cực đắng

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện các clip với nội dung 'khó đỡ' khiến người xem không biết phải làm sao.



Mới đây, một đoạn Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh ngã xe của đôi nam nữ khi đang lưu thông trên đường ngay khi được chia sẻ đã khiến nhiều người chú ý. Đặc biệt, nhiều cư dân mạng đã vào thả haha dù cặp đôi chính gặp tai nạn khá đau đớn, chiếc xe cũng bị vỡ nát.

Clip được chia sẻ



Từ clip có thể thấy, đôi nam nữ chạy xe máy ngoài đường nhưng lại không đội mũ bảo hiểm. Khi người quay clip đến gần và hỏi: "Anh ơi, anh có tin vào đàn bà không?" thì thanh niên ngồi sau ôm bạn gái rồi khẳng định với người quay clip rằng: "Đàn bà là để yêu thương mà".



Ngay lập tức, có vẻ như lời nói của bạn trai đã khiến cô gái thích thú nên đã tăng ga phóng thật nhanh trên đường. Chưa dừng lại ở đó, cô nàng còn không ngại ngần bốc đầu xe khiến xe bị mất lái, quẹt luôn xuống đường.

Cặp đôi bị ngã khá đau



Anh chàng ngồi phía sau có vẻ nhẹ nhàng hơn và không bị xây xát gì. Tuy nhiên, cô gái có vẻ không được may mắn như thế khi phải 'tiếp đất' khá đau, ngồi im dưới đường.



Chiếc xe máy cũng bị hư hỏng khá nặng phần đầu, vỡ đèn và rơi gương. Chàng trai dù cố gắng lắp lại gương nhưng đều không ăn thua. Có thể thấy, khi xảy ra sự việc có khá nhiều người chứng kiến xung quanh.

Ảnh cắt từ clip



Đoạn clip khi được đăng tải khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu bởi hành động của cô gái. Họ cho rằng, cả hai nên đội mũ bảo hiểm và nghiêm túc khi tham gia giao thông, không nên có thái độ đùa cợt như vậy.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ