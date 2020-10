Clip băng đảng giang hồ mang hung khí đến đập phá đồ đạc quán karaoke vì... `xin` 2 triệu không cho

Công an quận 12 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 9 đối tượng: Trần Huỳnh Nam Anh, Ngô Hải Đăng, Trương Thanh Trung, Nguyễn Đình Tâm, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Trần Tuấn Kiệt, Phan Văn Tuấn Khoa, Nguyễn Thành Sơn, Huỳnh Dũng. Đây là những người tham gia vào vụ đập phá quán karaoke ở quận 12.





Công an cho gia đình bảo lãnh 3 đối tượng gồm Lê Tô Gia Bảo, Hồ Tấn Phát và Trần Đức Thắng. Còn một số đối tượng cầm đầu, tham gia tích cực vào vụ án thì đang tiếp nhận điều tra.

Theo thông tin ban đầu, tối 20/9, một người tên Bảo "trọc" cùng "anh em chiến hữu" đã kéo nhau đến quán karaoke Song Huy trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (phường Hiệp Thành, quận 12) xin "đểu" 2 triệu đồng. Chủ quán là chị H.V. (SN 1980) nói không có tiền nên đã từ chối cho.





Không xin được tiền, Bảo "trọc" bỏ đi nhưng sau đó kéo theo 11 đối tượng mang cây ba chĩa, dao tự chế xông vào quán đập phá. Sự việc khiến nhân viên và khách hàng trong quá vô cùng sợ hãi.





Chị V. (chủ quán) cho biết, quan làm ăn ở quận 12 nhiều năm nay và không bao giờ xảy ra mâu thuẫn với người nào. Hành vi của nhóm thanh niên là vô cùng đáng sợ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh





Liên quan đến vụ việc, Công an quận 12 cho biết, toàn bộ hành vi của nhóm này đã bị camera an ninh ghi lại. Vụ đập phá khiến đồ đạc trong quá hư hỏng và một người cháu của chị V. bị thương.

Trước đó vào tháng 5/2019, Công an TP Vĩnh Long cũng bắt giữ các đối tượng Gín Lỷ Voòng (29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), Trần Thanh Đại (31 tuổi) và Trần Thị Thúy An (27 tuổi, em ruột Đại cùng ngụ xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ.





Theo điều tra, khoảng 15h30 chiều 19/5/2019, Công an phường 8 tiếp nhận tin báo tại quán karaoke trên địa bàn có nhóm người đánh nhau và đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản trong quán nên đã phân công 2 chiến sĩ đến giải quyết.





Khi lực lượng công an mời Voòng, Đại và Thúy An về làm việc thì họ không chấp hành, thậm chí dùng gạch chống trả, gây thương tích cho lực lượng làm nhiệm vụ. Voòng bị khống chế ngay sau đó, Đại và An bỏ trốn nhưng sau đó ra đầu thú.





