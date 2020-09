Clip: Bắt tại trận chồng đi karaoke tay vịn, vợ thẳng chân 'đi đường quyền' khiến cả phòng xanh mặt

Đã có không ít gia đình 'lao đao' vì chuyện nhậu nhẹt, karaoke của những người chồng. Tại các phòng Karaoke, luon có những 'dịch vụ' đi kèm để phục vụ nhu cầu khách hàng. Thế nhưng theo đó cũng có nhiều loại hình biến tướng như trở thành tụ điểm "bay lắc" hay không ít chỗ phục vụ thêm "tay vịn", hỗ trợ "điều đào" mát mẻ... khiến nhiều người nghi ngại, đặc biệt là những người vợ.

Mới đây, mạng xã hội lại được dịp chia sẻ rần rần một clip ghi lại cảnh người vợ bắt tại trận chồng cùng các chiến hữu đang say sưa hát hò cùng với sự ủng hộ, hoan hô của các 'tay vịn'. Bức xúc trước hành động của chồng, người vợ tỏ ra bức xúc liên tục chỉ tay về phía "cô đào" mắng mỏ lớn tiếng. Dường như ăn năn, hối lỗi trước việc đi hát "tay vịn" của mình mà người đàn ông được cho là chồng đã khoanh tay, quỳ gối xuống sàn nhà để xin lỗi vợ trước mặt mọi người.

Mặc cho chồng quỳ xuống xin lỗi, cô vợ vẫn thẳng chân đạp vào

Tuy nhiên, chưa hết cơn giận, người vợ đã "tung cước" đạp thẳng đầu chồng. Chứng kiến người phụ nữ "nổi trận lôi đình" 2 cô gái cùng nhóm bạn ngồi trong phòng karaoke không hề lên tiếng can ngăn mà chỉ im lặng, ngơ ngác ngồi trên ghế.

Ngay sau khi đoạn clip ngắn được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người "gật gù" đồng tình, thậm chí nhiều bà vợ còn cảm thấy hả hê với cách giải quyết dứt khoát của người vợ. Đây được xem là một bài học nhớ đời cho anh chồng.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip sự việc trên mạng xã hội

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng người vợ nên giữ bình tĩnh để giải quyết sự việc một cách tinh tế và cao tay hơn. Thế mới thấy, phụ nữ khá nhạy cảm không dễ gì để các ông chồng "đi đêm" sau lưng mà nói dối vợ. Vì vậy, để tránh gia đình lục đục hoặc đứng trước nguy cơ tan vỡ các anh em nên vui chơi lành mạnh hơn.

Theo Thùy Dương/SKCĐ