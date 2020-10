Tưởng vợ đi làm đẹp, chồng uất nghẹn khi bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ cùng với sugar daddy gần nhà

Theo nội dung clip, người quay clip chính là người chồng bị vợ cắm sừng. Anh này nói rằng đã theo dõi vợ và người đàn ông lớn tuổi kia từ lúc 2 người này đi ăn đến lúc bước ra khỏi nhà nghỉ.



"Này, tao theo dõi bọn mày ăn lẩu từ lúc đi làm rồi. Còn nhiều video nữa yên tâm. Vẫn còn lên xe ngồi với nhau. Tôi nói thật đây là vợ tôi ông nhé! Ông và cô này quá quắt luôn, tôi không ngờ", người chồng nói trong cay đắng và có vẻ cố giữ bình tĩnh để quay clip.

Cô vợ và người tình lớn tuổi cùng lên xe

Theo lời người chồng, người đàn ông lớn tuổi kia hiện đang có vợ và 2 con. Còn vợ anh đã có chồng con đàng hoàng mà vẫn thản nhiên đi cặp bồ, lại còn với người đáng tuổi cha chú.



Khi bị người chồng bắt quả tang thì người đàn ông lớn tuổi kia nhanh chân bỏ chạy lên xe ô tô rồi đóng cửa lại. Đến khi người chồng mở cửa ô tô với mục đích quay cận mặt người gian díu với vợ mình, liền bị người đàn ông chỉ tay vào mặt lớn giọng quát: "Mày nói ít thôi".



Thái độ của cô vợ càng đáng nói hơn khi cô này giả vờ say xỉn, tỏ ra mệt mỏi và liên tục lấy tay che mặt. Phẫn nộ hơn là cô vẫn lên xe đi với ông chú kia mà không hề có ý định quay lại xin lỗi chồng.



Đến khi người chồng quát lớn "Mày vẫn định lên xe ô tô à?" và yêu cầu cô vợ xuống xe, cô này mới bước xuống. Sau đó ông chú sugar daddy đành lái xe đi.



Dẫu biết rằng, đánh ghen nơi công cộng là không hay ho và đẹp đẽ gì, nhưng trong trường hợp này, đa số cộng đồng mạng đều đứng về phía người chồng. Anh này đã cố gắng giữ thái độ bình tĩnh và ăn nói lịch sự chỉ để quay clip làm bằng chứng.

Người chồng lên tiếng sau khi tự tay đăng tải clip tố vợ ngoại tình

Sau sự việc 1 ngày, một tài khoản mạng xã hội được cho là người chồng đã quay clip trên lên tiếng. Anh lý giải tại sao không ra tay đánh người thứ ba cũng như cô vợ lăng loàn của mình. "Tôi không đánh 2 người họ không phải vì tôi sợ hay bất lực hay hèn gì cả. Tôi đánh kẻ thứ 3 thì phạm pháp mà tôi đánh vợ cũng chính là đang đánh mẹ của con tôi. Con tôi mới 14 tháng, nó quá đáng thương khi có 1 người mẹ như vậy", anh viết.

Người chồng khẳng định sau này không sợ con mình lớn lên biết chuyện. "Tôi sẽ yêu thương và chăm sóc con thật tốt chứ không phải giữ cho nó 1 tổ ấm giả tạo và 1 người mẹ tồi, bỏ nó ở nhà để đi nhà nghỉ với kẻ khác". Anh chồng tin rằng việc phải làm hiện tại là sống tốt cho con, là điểm tựa vững chắc cho con.

