Clip gã đàn ông lao vào lớp giật tóc, đánh bé gái 2 tuổi như quân thù vì tranh đồ chơi của con gái

Trường mầm non Trumskids (phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) . Theo nguồn tin từ Vietnamnet , sự bạo hành Trẻ em trên xảy ra vào khoảng 16h ngày 30/9 tại lớp Thỏ Ngọc, Nạn nhân là một bé gái 2 tuổi.





Theo đoạn clip, có 2 bé gái đang ngồi trong lớp thì tranh đồ chơi của nhau. Thấy vậy, cô giáo nhanh chóng đi đến tách hai con ra rồi vỗ về an ủi.

Đoạn clip ghi cảnh gã đàn ông đánh đập bé gái 2 tuổi trong lớp mầm non





Đúng lúc này, một người đàn ông từ đâu ập vào hùng hổ đi đến giữa lớp hỏi chuyện một bé gái đang ngồi khóc (con gái ông ta). Ngay sau đó, người đàn ông này lao đến chỗ bé gái gái đang ngồi chơi đồ chơi tát nhiều phát vào mặt khiến cháu bé khóc thét lên.





Phát hiện sự việc, cô giáo lập tức chạy đến ngăn cản người đàn ông và bế bé gái ra một địa điểm khác dỗ dành. Sự việc khiến những em bé khác trong lớp vô cùng sợ hãi.





Những tưởng sự việc chỉ đến đây nhưng người đàn ông kia vẫn giữ thái độ hằn học khó chịu. Ông ta tiếp tục lao đến giật mạnh tóc bé gái 2 tuổi ngực ra sau.





Do sự việc xảy ra quá nhanh nên các cô giáo không kịp phản ứng. Trong khi đó, bé gãi vô cùng sợ hãi và đang đớn càng khóc to hơn.

Hình ảnh gã đàn ông bạo hành bé gái 2 tuổi được cắt ra từ video





Thấy vậy, gã đàn ông tiếp tục giáng những cú tát đau điếng như với kẻ thù vào mặt bé gái. Thậm chí, ông ta còn ép cô bé đang thương phải đi ra khoanh tay xin lỗi con gái mình. Vừa uy hiếp, ông ta vừa đánh vào người cháu bé.





Theo nguồn tin của Vietnamnet, nguyên nhân dẫn đến vụ bạo hành này là do, người đàn ông nhìn qua camera thấy con gái bị bạn tranh đồ chơi, không chịu đựng được nên đã lao vào lớp "xử" bạn giúp con.





Đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. Cư dân mạng phẫn nộ trước hành độ độc ác của người đàn ông. Nhiều cư dân mạng đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, bảo vệ quyền lợi cho bé gái.





Theo Thanh Mai/SKCĐ