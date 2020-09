Hết hồn clip bé gái lao ra giữa đường, phi thẳng vào đầu xe ô tô

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh bé gái bất ngờ lao ra đường, chặn ngay đầu xe ô tô khiến nhiều người hoảng sợ.

Theo như camera hành trình của xe ô tô, clip được ghi lại vào ngày 25/9 vừa qua. Từ clip có thể thấy, tài xế đang tập trung lái xe trên một đoạn đường khá thưa người và phương tiện. Tuy nhiên, khi đi qua một cửa hàng ăn uống thì bất ngờ một bé gái khoảng 2-3 tuổi từ bên lề đường lao ra, chặn ngay đầu xe ô tô.

Phía sau là người phụ nữ chạy theo nhưng không kịp, khi thấy xe lao tới chỉ luống cuống hốt hoảng tránh ra xa theo bản năng. Một người đàn ông khác cũng lo lắng chạy ngay theo sau.

Rất may, do xử lý nhanh nên tài xế đã phanh gấp giúp bé gái không bị xây xát gì. Có vẻ người đàn ông tức giận trước cảnh tượng thói tim khi người phụ nữ kia khi trông bé gái bất cẩn nên đã đạp trượt người này. Bên cạnh đó, người phụ nữ chỉ biết im lặng và dẫn bé gái vào trong nhà.

Sau đó, người đàn ông có quay lại nói đôi lời với người tài xế, có lẽ là cảm ơn và đồng thời là xin lỗi về vụ việc vừa mới xảy ra.





Sau khi được đăng tải, đoạn clip trên đã khiến không ít người phải rùng mình sợ hãi. Không ít người khẳng định, nếu không nhờ sự nhanh trí của tài xế thì không biết mọi chuyện sẽ tồi tệ như thế nào.

Bên cạnh đó, đây cũng là một hồi chuông cảnh báo tới những gia đình có trẻ nhỏ, đặc biệt khi nhà ở sát mặt đường: Cần trông coi con em cẩn thận, không để trẻ tự ý chạy ra đường nơi có phương tiện và người qua lại đông đúc.

