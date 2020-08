Tiếng khóc xé lòng của cậu bé trong clip bị người đàn ông trói lên cửa nhà và đánh đập dã man

Trên mạng xã hội đang chia sẻ rất nhiều đoạn clip ghi cảnh một bé trai bị bạo hành dã man tại nhà riêng. Đoạn clip này chỉ kéo dài 20 phút nhưng nghe tiếng chửi cùng tiếng roi vọt và la khóc của cậu bé khiến ai nấy đều vô cùng xót xa kèm theo phẫn nộ cực độ.

Theo nguồn tin trên mạng xã hội và hình ảnh từ video, một gã đàn ông măc quần áo đen đã treo ngược bé trai khoảng 5 - 6 tuổi lên cửa nhà, hắn lột hết áo, quần của cháu bé và trói hai tay lại. Hắn dùng sợi dây màu xanh (giống như một đoạn ống nước), liên tục đánh vào người cháu bé.

Vừa đánh hắn vừa buông câu chửi thề địa địa. Còn cậu bé bị treo ngược chỉ biết khóc lóc, van xin trong đau đớn. Nhưng cậu bé càng khóc thì gã đàn ông này càng đánh ác ơn. Đoạn clip trên kết thúc khi cậu bé kiệt sức không thể la khóc được nữa. Thế nhưng khi cậu bé vừa dừng khóc thì gã này tiếp tục đánh thêm. Hắn tỏ ra căm phẫn khi đánh đập cậu bé đáng thương.

Hình ảnh được cắt từ camera an ninh

Mới đăng tải lên mạng xã hội không lâu nhưng đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. Tất cả đều lên án mạng mẽ hành động dã man của người này. Nhiều cư dân mạng đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc truy tìm người đàn ông này để xử lý theo Pháp luật

Đây không phải lần đầu tiên cộng đồng mạng và dư luận phẫn nộ trước hành vi bạo hành trẻ em . Trước đó vào rạng sáng ngày 28/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 3 phút ghi cảnh một bé trai khoảng 5 tuổi nằm khóc dưới nền nhà và bị người phụ nữ bóp cổ. Sau đó, người này nhấc cả người cậu bé lên đánh đập tới tấp.

Chưa dừng lại, người phụ nữ này còn bắt cậu bé nằm thẳng xuống dưới nền nhà. Khi cậu bé co tay lên ngực thì bị người này bẻ xuống, đập liên tiếp vào nền nhà rồi dùng tay tát mạnh vào miệng cậu bé. Vưa đánh đập, người phụ nữ này vừa gào thét, chửi bới.

Được biết, vụ việc xảy ra ở xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương . Sau khi có thông tin về vụ việc, UBND xã An Bình đã cử cán bộ xuống xác minh vụ việc. Bước đầu xác định được bé trai bị đánh đập đang sống trên địa bàn ấp Nước Vàng (xã An Bình), người phụ nữ có hành vi đánh cháu nhỏ trong đoạn clip ghi lại tên L. (SN 1986, người địa phương). Người phụ nữ này là mẹ kế của cháu bém có tiền sử bệnh tâm thần.

Your browser does not support HTML5 video.

Bố bạo hành con ở Sóc Trăng

Xem thêm: Lời khai bất ngờ đến khó tin của bố đẻ bé 2 tháng tuổi bị gãy chân nghi do bạo hành ở Bình Phước

Theo Thanh Mai/SKCĐ