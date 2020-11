Clip: Bị ra hiệu lệnh dừng xe, thanh niên liều lĩnh tông ngã cảnh sát rồi vứt xe bỏ chạy

Clip được quay tại một nhà hàng ở thành phố Hắc Long, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc vào ngày 27/10. Chỉ vì việc tranh giành nhà vệ sinh mà 1 người phụ nữ đã bị bỏng nặng do bị hất cả nồi lẩu đang sôi vào mặt.

Your browser does not support HTML5 video.

Your browser does not support HTML5 video.

Your browser does not support HTML5 video.

Your browser does not support HTML5 video.