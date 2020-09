Biết con gái có bạn trai, bố lập tức cầm dao tìm 'chàng rể' nói chuyện khiến nhiều người nháo nhào

Từ trước đến nay, các bậc phụ huynh thường cấm con cái yêu sớm để không ảnh hưởng đến chuyện học hành. Mỗi người sẽ có cách khác nhau để ngăn cản điều này. Một số sẽ nói chuyện nhẹ nhàng, khuyên nhủ nhưng cũng có bố mẹ dọa nạt, cấm đoán và thậm chí có những hành động tiêu cực hơn.



Mới đây, trên MXH Trung Quốc xôn xao đoạn clip ông bố xách dao đến tận trường để 'hỏi thăm' người yêu của con gái mình.

Đoạn clip được mọi người chia sẻ.



Qua tìm hiểu được biết, ông bố này ngăn cấm con gái mình yêu sớm để không ảnh hưởng đến chuyện học tập. Tuy nhiên, chuyện này không ăn thua khi con gái ông vẫn có bạn trai. Điều này khiến ông bố vô cùng tức giận, xách hẳn dao đến trường để 'nói chuyện' với cậu con trai kia.

Ảnh cắt từ clip.



Quá sợ hãi, cô con gái đứng bên cạnh liên tục van xin bố buông tha cho bạn mình, mọi người xung quanh cũng khuyên người đàn ông này thả cậu bé ra. Tuy nhiên, ông vẫn ghì cậu bé xuống đất, một tay bóp cổ còn một tay cầm dao đe dọa. Chỉ đến khi cảnh sát địa phương đến giải cứu thì mọi chuyện mới dừng lại.

Ông còn cầm theo dao để đe dọa.

Đến khi được giải thoát, cậu trai vẫn chưa hết hoảng sợ, gương mặt trắng bệch thất thần. Ông bố trước khi bị dẫn về đồn cảnh sát vẫn còn cố quay lại để... nhổ nước bọt vào con gái mình.

Ngay khi được đăng tải, đoạn clip đã thu về nhiều ý kiến trái chiều. Hầu hết đều cho rằng hành động bạo lực của ông bố không đúng, khiến con gái và cậu bé kia hoảng sợ, ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý sau này.

Dù cấm yêu sớm là đúng, nhưng Cách làm của ông bố này lại không ai ủng hộ. Vẫn chưa biết liệu hành động bạo lực của ông bố này sẽ bị mức xử lý ra sao.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ