Clip buổi đầu hẹn hò đã dẫn bạn gái đi nhà ma khiến dân mạng cười té ngửa, dự luôn cái kết chia tay

Các cặp đôi trong buổi đầu hẹn hò thường đưa nhau tới quán cà phê lãng mạn ngắm cảnh, nói chuyện ngôn tình. Có thể đưa nhau đi rạp chiếu phim để cùng thư giãn. Tuyệt đối đừng dại dột dẫn bạn gái đi nhà ma trong lần hẹn hò đầu tiên như chàng trai này nhé.

Mới đây mạng xã hội chia sẻ rầm rộ đoạn camera được cho là ghi lại cảnh một cặp đôi trải nghiệm trong căn nhà ma quái ở Trung Quốc. Chỉ vài ngày lan truyền, video này đã thu về hơn 1,6 triệu views, 16k reactions, 16k bình luận và 13k lượt chia sẻ.

Clip lan truyền trên mạng

Theo hình ảnh clip ghi lại, đoạn video được ghi vào ngày 20/07/2020. Buổi đầu tiên hẹn hò, cứ tưởng được bạn trai dẫn đến một nơi thi vị, thưởng thức món ngon, hay cùng nhau hòa mình vào những thước phim tình bể bình...



Ai ngờ cô gái có trải nghiệm kinh hoàng cùng bạn trai mới quen trong căn nhà ma quái. Đoạn clip có 35 giây mà cô gái bị đập đầu vào tường những 6 lần, số lần bị kéo ngã thì không đếm xuể, chưa kể phút cuối còn bị chàng trai cầm tóc lôi đi.

Vừa gặp ma đã sợ thế này



Nếu xem lần đầu tiên chắc chắn nhiều người không thể nhận ra chàng trai lại "vùi hoa dập liễu" cô bạn gái như vậy. Khi "con ma" vừa lao ra, anh chàng đã giật mình, kéo tay cô gái bỏ chạy toán loạn.

Ưu điểm duy nhất của chàng trai là trong cơn hoảng loạn vẫn nhớ tới bạn gái nhưng cô đồng mạng xem chỉ thấy ngán ngẩm thôi về chia tay đi.

Chàng trai liên tục kéo ngã bạn gái

Tội nghiệp cô gái, chắc cô bị kéo đi, đập đầu vào tường nhiều tới nỗi chưa kịp sợ. Sau khi xem clip, cư dân mạng được phen cười vỡ bụng lẫn cảm giác tội nghiệp cho cô gái "xấu số".



"Trước lúc đi thì bảo em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em. Nhưng bảo vệ bằng cách nào thì anh không nói trước!", một người bình luận. "Đi nhà ma xong chắc qua thẳng bên chấn thương chỉnh hình nằm 1 tuần chưa khỏi quá!"



Chưa biết thực hư đoạn clip nhưng dân tình mạnh dạn đoán trước cái kết cô gái phải nhập viện chụp chiếu rồi chia tay anh bạn trai không thương tiếc.

