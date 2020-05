Trích xuất camera, truy tìm kẻ cầm đầu vụ ném bom xăng khiến 2 bé trai bỏng nặng

Camera an ninh của gia đình hàng xóm ghi lại đầy đủ cảnh tượng nhóm thanh niên ném bom xăng vào dãy nhà trọ của vợ cũ khiến 2 bé trai bỏng nặng.

Liên quan đến vụ một gia đình bị ném bom xăng khiến 2 bé trai bỏng nặng, ngày 27/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án giết người đối với nhóm thanh niên ném bom xăng vào một căn ki ốt ở TP Thuận An.

Clip cận cảnh nhóm thanh niên ném bom xăng. Video: người dân cung cấp.

Trước đó, ngày 26/5, Công an TP Thuận An cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên.



Theo Công an tỉnh Bình Dương, tính đến thời điểm hiện tại mới có 4 đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Minh Nhí, Nguyễn Văn Vũ, Huỳnh Văn Sang, Nguyễn Văn An. Còn đối tượng chủ mưu là Nguyễn Văn Tuấn cùng Đặng Thanh Tùng, Đặng Thanh Điền đang bỏ trốn.



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 21h ngày 18/5 đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995, ngụ tỉnh An Giang) đến dãy nhà trọ Hương Lan trên đường N5, khu phố Bình Thuận 2 (phường Thuận Giao) để tìm gặp vợ cũ là chị Phạm Thị Ngọc Huệ (SN 1997).



Khi đến nơi, Tuấn thấy chị Huệ đang ngồi trước cửa phòng trọ nói chuyện với chị Nguyễn Thị Thanh Hằng, Bùi Thị Yến Nhi, Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Tấn Phú. Lúc này, Tuấn gọi chị Huệ trước căn kiot của chị Nguyễn Thị Nam để nói chuyện.

Ảnh cắt từ clip



Khi đang nói chuyện, Tuấn thấy chị Nguyễn Thị Thanh Hằng (con gái chị Nam) đang cầm điện thoại nên tưởng chị Hằng đang quay phim.



Bực tức, Tuấn nổi khùng chửi bới chị Hằng khiến hai bên xảy ra cãi vã. Thấy vậy, anh Nguyễn Tấn Phú (người nhà chị Nam) đến căn ngăn thì Tuấn và anh Phú xảy ra xô xát.



Nổi máu ăn thua, Tuấn bỏ về phòng trọ và rủ các đối tượng: Nguyễn Minh Nhí (SN 1989), Nguyễn Văn Vũ (SN 1998), Nguyễn Văn An (SN 1995); Huỳnh Văn Sang (SN 1984); Đặng Thanh Tùng (SN 1988) và Đặng Thanh Điền (SN 1990) tìm đánh anh Phú và chị Hằng.

Đối tượng Điền lấy 2 vỏ chai bia làm bom xăng tự chế, các đối tượng còn lại mang theo hung khí: dao, gậy gỗ…đi đến nhà trọ Hương Lan. Khi đến nơi, Tuấn và các đối tượng dùng gậy gỗ lao vào đánh anh Phú. Điền cầm 2 quả bom xăng ném vào trong căn nhà trọ gây cháy nổ lớn.



Lúc này, trong phòng trọ có 2 bé trai (9 tuổi và 3 tuổi) là con chị Nam đang chơi, bị lửa cháy gây Lúc này, trong phòng trọ có 2 bé trai (9 tuổi và 3 tuổi) là con chị Nam đang chơi, bị lửa cháy gây bỏng nặng . Sau khi gây án, các đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường. Hai cháu bé được đưa đi cấp cứu.

Bé trai 3 tuổi bị bỏng nặng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người theo Điều 123 - Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, với Huỳnh Văn Sang, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Văn An, Nguyễn Minh Nhí, Nguyễn Văn Tuấn, Đặng Thanh Tùng, Đặng Thanh Điền; áp dụng biện pháp "Giữ người trong tình trạng khẩn cấp" theo Điều 110 - Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với các đối tượng đang bỏ trốn là: Tuấn, Tùng, Điền và Thảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu biết thông tin liên quan đến vụ án hoặc các đối tượng Tuấn, Tùng, Điền và Thảo thì báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) theo số điện thoại 02743.822.444 hoặc gọi cho điều tra viên Lê Thế Hùng theo số điện thoại 0987.453.205.

