Nóng mắt với cặp đôi biến công viên Thủ Lệ thành chốn riêng tư để `lếu lều` mặc bé gái ngồi cạnh

Đáng phẫn nộ, cặp đôi "lếu lều" khi bên cạnh có một bé gái đang ngồi chơi. Cặp đôi này mặc kệ bé gái ngồi chơi và thản nhiên làm chuyện nhạy cảm. Thậm chí, cặp đôi còn tỏ ra rất thoải mái.

Theo Afamily, người đăng tải bức ảnh cho biết, sự việc xảy ra ra tại Công viên Thủ Lệ (Hà Nội). Thời điểm đó, anh đang đi câu vào khoảng 4h chiều thì tình cờ trông thấy sự việc, chụp lại. Anh V. ngán ngẩm nói: "Có trẻ con ở đó, dù thế nào cũng không được làm như vậy".

Theo các chuyên gia, trẻ nhỏ tò mò về tình dục sớm hơn người trưởng thành, có thể chịu tác động tâm lý nặng nề, lâu dài khi phải chứng kiến những cảnh nhạy cảm của người lớn. Tùy từng lứa tuổi sẽ chịu tổn thương khác nhau.

Hình ảnh được ghi lại ở công viên Thủ Lệ

Trước đó vào sáng sớm một ngày cuối tháng 7/2020, trên mạng xã hội cũng xôn xao hình ảnh phản cảm ghi cảnh một phụ nữ bán khỏa thân cùng người đàn ông có tư thế lạ với nhau trong công viên.

Hai người này hành sự trong chòi tại công viên nhưng khi nhìn thấy có người sắp đi qua thì người đàn ông đứng dậy, lấy quần che chỗ nhạy cảm rồi đi ra khu vực xe máy dựng gần đó. Khi thấy mọi người đi hết lại tiếp tục hành sự.

Cặp đôi vô duyên này tỏ ra vô cùng bình thản, giống như họ đang ở một nơi không có người qua lại. Cặp đôi chỉ đợi người dân đi qua là tiếp tục hành sự. Thậm chí còn chẳng quan tâm đến chuyện ở cách đó vài mét có người đang quay hình mình.