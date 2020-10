Gió đông mới về mà CĐM đã phải nóng mắt trước clip hôn hít của cặp đôi nơi quán xá đông người

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện 1 clip khiến người xem chú ý và được chia sẻ rầm rộ. Điều đáng nói, cảnh tượng trong clip khiến nhiều người không khỏi 'nóng mắt' khi cặp đôi chính thản nhiên ôm ấp và có hành động quá mức ở chốn đông người.



Theo như clip được mọi người chia sẻ, cảnh tượng này được ngay một khách nam trong quán ghi lại. Người quay clip có vẻ như khá bất ngờ trước hành động quá mức tự nhiên của cặp đôi, thậm chí còn cảm thấy thắc mắc vì đây là ngoài đường cơ mà?

Cô gái trong clip thả tóc, mặc chân áo màu đen cùng sơ mi trắng trong khi chàng trai cũng ăn mặc hết sức lịch sự với quần tây áo sơ mi. Cả hai ngồi ở một quán cà phê, ngồi bàn ngoài vỉa hè ngay sát đường lớn.

Ảnh cắt từ clip



Tuy nhiên, hoàn cảnh này chẳng là gì so với hành động tiếp theo của cả hai. Không biết do không kìm nổi cảm xúc hay gì, chàng trai bất ngờ quay vào hướng bạn gái, ôm chặt lấy cô nàng rồi hôn ngấu nghiến. Không những thế, nhiều người còn soi được khoảnh khắc 'bàn tay hư hỏng' của nam thanh niên sờ lên vòng 3 của người yêu.



Trái với sự nhiệt tình của bạn trai, cô gái lại khá hờ hững và bị động, vẫn ngồi nguyên một tư thế và để tay trước ngực. Có vẻ như cô nàng bất ngờ và cố tránh nụ hôn của bạn trai nhưng vẫn không thoát được.

Đoạn clip được nhiều trang mạng đăng tải



Đoạn Đoạn clip chỉ kéo dài 11 giây ngắn ngủi nhưng khi đăng tải đã nhận về vô số bình luận trái chiều. Đối với dân FA trong những ngày gió lạnh ùa về thì hành động của cặp đôi có tính sát thương cực cao. Bên cạnh đó, phần đông ý kiến cho rằng dù có yêu đương thế nào cũng không nên có hành động như thế nơi đông người. Thậm chí, họ còn khẳng định đây là hành động vô duyên, phản cảm.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ