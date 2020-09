Xôn xao clip người đàn bà dùng bàn chải bồn cầu kỳ cọ cho em nhỏ rồi thẳng tay tát khi bé khóc

Cách đây ít phút, các hội nhóm trên mạng xã hội đồng loạt chia sẻ clip dài gần 1 phút ghi cảnh một người phụ nữ đánh đập em nhỏ không thương tiếc. Theo thông tin từ mạng xã hội facebook, clip này do fanpage có tên "Mỹ phẩm Linh Hương" chia sẻ.

Bên trên clip, tài khoản "Mỹ phẩm Linh Hương" viết: "Trẻ em như búp trên cành. Sao người lớn nỡ đánh đập em thơ. Nhìn mà xót thương". Tuy nhiên, fanpage này không ghi rõ sự việc xảy ra ở đâu, nạn nhân và người phụ nữ trong clip có quan hệ như thế nào.

Clip ghi cảnh em bé bị người đàn bà trung tuổi tát nhiều nhát vào mặt