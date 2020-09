CĐM hãi hùng khi xem clip gã đàn ông mặc áo Grab chém người ở viện E, Hà Nội

Cách đây khoảng 2 giờ đồng hồ, tài khoản Trần Nhật Quang đăng tải trên nhóm kín Trùm Trà Đá 2 clip ghi cảnh chém nhau. Theo tài khoản Trần Nhật Quang, vụ chém nhau kinh hoàng trên xảy ra ở bệnh viện E (số 87, Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội).

Bài đăng trên mạng xã hội





Bên trên 2 clip, tài khoản Trần Nhật Quang viết: "Chém nhau ở ngay viện E. Đang khiêng người vào Bệnh viện ...".





Theo nội dung trên clip đầu tiên, ở khu vực cổng bệnh viện E có khoảng 5,6 người tụ tập, trong đó có 2 người mặc áo Grab, 1 cảnh sát giao thông và một vài người dân. Bất ngờ một người đàn ông mặc áo Grab cầm dao chạy vào bên trong chém một người đàn ông khác mặc áo màu đỏ khiến nạn nhân tử vong

Clip ghi cảnh người đàn ông mặc áo Grab cầm dao chém người đàn đàn ông mặc áo đỏ





Người đàn ông mặc áo Grab tiếp tục lao vào đuổi những người can ngăn nhưng không được. Người này quay lại vị trí gây án nhặt dao để với ý định hành hung người khác nhưng bị chặn lại.





Sự việc xảy ra bất ngờ nên Công an và những người đứng gần đó không kịp can ngăn. Sau khi sự việc xảy ra, người dân cùng y bác sĩ đã đưa nạn nhân vào bên trong bệnh viện để tiến hành cấp cứu.

Các bác sĩ và người dân đưa nạn nhân vào khu cấp cứu

Người đăng tải clip lên mạng cho biết, sự việc xảy ra bất người khiến người quay clip hoảng loạn nên clip "hơi lởm" (có nghĩa là không rõ nét, bị nhòe).

Theo một số nguồn tin khác, ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với các cơ quan chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, áp giải đối tượng gây án về trụ sở làm việc. Đồng thời lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Hình ảnh được cắt ra từ clip





Ngay sau khi clip chém nhau được đăng tải trên mạng xã hội , nhiều cư dân mạng tỏ ra khiếp sợ khi xem. Một số người cư dân mạng bình luận: "Quá sợ hãi. Không ngờ dám gây án trước mắt Công an".





Sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về hung thủ, nạn nhân và nguyên nhân vụ việc...





Theo Thanh Mai/SKCĐ