Clip: Choáng với lời khai lạnh lùng của kẻ sát nhân trong vụ nổ súng tại Thái Nguyên

Chiều 27/8, Tú đang bị Công an tỉnh Thái Nguyên tạm giữ để làm rõ hành vi giết người.

Tú khai cho nạn nhân Trần Thị Trang, 33 tuổi, vay 50 triệu đồng từ năm 2017 liên quan việc chơi hụi song chưa lấy được. Hai tháng trước, bị thách thức trong lần đi đòi nợ, Tú đánh gãy tay chị Trang nên bị tố cáo tới Công an thành phố Thái Nguyên.

Your browser does not support HTML5 video.

Lời khai tại cơ quan điều tra

Camera ghi lại toàn bộ vụ nổ súng tại Thái Nguyên vào hôm qua

Khi công an đang điều tra vụ án, hắn bỏ trốn khỏi địa phương. Đầu tháng 8, nghi phạm trở về thương thảo. Chị Trang yêu cầu bồi thường thương tật 160 triệu đồng và phải xoá khoản nợ 50 triệu đồng trước đó mới rút đơn tố cáo.

Tú sau đó mang 30 triệu đồng đưa chị Trang tại Bệnh viện và xin bớt tiền bồi thường còn lại từ 130 triệu xuống 120 triệu đồng song không được chấp nhận.

Nông Văn Tú tại cơ quan điều tra

"Chị Trang không trả nợ lại, còn không giảm tiền bồi thường nên tôi nảy sinh ý định trả thù", Tú khai.

Tại cuộc hẹn gặp lúc 20h ngày 26/8 tại khu vực tổ 7 phường Túc Duyên, Tú dùng khẩu súng colt quay bắn đạn thể thao chuẩn bị sẵn bắn bốn phát vào chị Trang và chồng cũ. Chị Trang chết tại chỗ do bị thương ở đầu. Nạn nhân còn lại đang cấp cứu với vết thương trên ngực trái.

Gây án xong Tú thuê taxi sang thành phố Bắc Giang nhằm trốn lên Lạng Sơn, 23h cùng ngày bị bắt khi đang ăn đêm ở thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang.

Nhà chức trách đang làm rõ sự thật những lời khai trên của Tú; lấy lời khai nhân chứng và những người liên quan, đặc biệt chờ sự hồi phục của chồng cũ chị Trang.

Theo thông tin cập nhật mới nhất từ cơ quan công an, Tú từng có một tiền án, một tiền sự về tội Cướp tài sản và Cố ý gây thương tích, bị phạt 6 năm tù vào năm 2016.

Xem thêm: Xuất hiện clip ghi lại toàn bộ diễn biến vụ nổ súng bắn đôi nam nữ tại Thái Nguyên

Theo Thùy Dương/SKCĐ