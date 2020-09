MXH phẫn nộ trước clip chồng bóp cổ đánh vợ giữa đường Giải Phóng, Hà Nội mặc con gào thét kêu cứu

Thời gian gần đây, những đoạn clip đánh ghen liên tiếp được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người tức giận. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi mới đây, một clip khác cũng được nhiều người truyền nhau, ghi lại cảnh tượng làm người xem căm phẫn.



Trong clip, người đàn ông mặc quần đùi áo phông đen được cho là người chồng đang bóp cổ đánh vợ giữa đường. Người vợ mặc váy, đầu vẫn còn đang đội mũ bảo hiểm hoàn toàn bị động trước hành động của chồng, chỉ biết bất lực chịu trận.

Điều đáng nói, vụ việc xảy ra trước sự chứng kiến của con trẻ. Thấy bố mẹ đánh nhau, đứa bé hoảng sợ, liên tục gào thét hết chạy ngược rồi chạy xuôi kêu cứu mọi người giúp đỡ. Đáp lại, hai người lớn vẫn thản nhiên như không, người chồng ngày càng ghì và bóp cổ vợ chặt hơn.



Ngay lập tức, đã có 3 thanh niên chạy xuống can ngăn. Hai nam thanh niên giữ chặt người chồng kéo ra còn người phụ nữ thì hốt hoảng 'Anh ơi, bỏ ra đi anh ơi' rồi đỡ lấy người vợ. Trong khi đó, đứa trẻ vẫn gào thét 'cứu với' khiến nhiều người xót xa. Những người khuyên can chỉ biết nhắc cặp đôi về nhà, nhưng người chồng vẫn có vẻ khá tức giận.



Theo như người chia sẻ clip, vụ việc được ghi lại ở trên đoạn đường Giải Phóng, Hà Nội. Khi đó trời đã tối và đang mưa, có vẻ như chỉ mới xảy ra trong khoảng vài ngày gần đây.





Ngay sau khi được đăng tải lên mạng, đoạn clip đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Không ít người tỏ ra tức giận trước hành động của người chồng khi 'đi đường quyền' với vợ giữa đường, có chuyện gì cũng không thể đợi về nhà giải quyết hay sao?



Trong khi đó, không ít người lo lắng vì sự việc xảy ra ngoài đường còn có người khác can ngăn, về nhà không biết người vợ sẽ phải chịu trận ra sao. Điều đáng nói, sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của con trẻ. Nhìn cảnh đứa con la hét hoảng sợ, không ít người thương cảm, có lẽ cảnh tượng này sẽ khiến đứa bé bị ám ảnh. Dù cha mẹ có làm sao thì người tổn thương nhất chỉ có con cái mà thôi.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ