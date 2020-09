Phẫn nộ clip chồng dùng gậy đánh vợ cũ như kẻ thù, gây thương tích nặng nề

Sáng ngày 24/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 30 giây, ghi lại cảnh một gã đàn ông dùng gậy đánh đập liên tiếp một người phụ nữ.

Đáng nói, người đàn ông thái độ hung hăng, dùng thanh gậy to và dài khoảng 1m đánh người phụ nữ không thương tiếc. Sau khi bị đánh, người phụ nữ ngã xuống sàn dùng tay chống đỡ nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục vung gậy đánh rồi mới chịu buông tha.



Clip còn ghi lại cảnh người đến can ngăn nhưng gã đàn ông không chịu dừng tay còn đe dọa người kia bỏ chạy.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip ghi lại sự việc



Clip được lan truyền gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Dù chưa biết nguồn cơn sự việc do đâu nhưng việc người đàn ông đánh đập phụ nữ dã man như vậy là không thể chấp nhận được.



Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an TP Tuy Hòa. Thượng tá Sơn cho biết, Công an TP Tuy Hòa đã tiếp nhận và đang thụ lý điều tra vụ việc đánh người trên.



Thượng tá Sơn cho biết, khoảng 14h ngày 22/9, bà Nguyễn Thị Q. (SN 1958, trú phường 4, TP Tuy Hòa) đang ở nhà thì bị Thượng tá Sơn cho biết, khoảng 14h ngày 22/9, bà Nguyễn Thị Q. (SN 1958, trú phường 4, TP Tuy Hòa) đang ở nhà thì bị chồng cũ (đã ly hôn) là ông Vũ Văn H. (SN 1958, thường trú ở TP Hà Nội, tạm trú tại phường 9, TP Tuy Hòa) dùng gậy đánh đập dã man.

Bà Q. đang phải nhập viện điều trị do thương tích nặng



Bà Q. bị đánh nhiều lần vào đầu, người, gây thương tích. Kết quả thăm khám tại Bà Q. bị đánh nhiều lần vào đầu, người, gây thương tích. Kết quả thăm khám tại Bệnh viện xác định bà có vết thương ở tai dài 13cm. Cánh tay phải biến dạng cánh, cổ tay có vết bầm, 1 vết thương ở vùng trán dài 6cm.



Ông Phạm Hiếu Vinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết, nạn nhân hiện đang điều trị ở khoa Ngoại chấn thương của bệnh viện. Các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật vết thương ở tay cho bà Q.. Công an đang điều tra, củng cố hồ sơ làm rõ vụ việc.

Theo Hà Ly/SKCĐ