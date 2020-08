Chồng đánh vợ dã man ngay giữa chợ nhưng sốc nhất là phản ứng của những người xung quanh

Nhiều người thường nói, đời phụ nữ lấy chồng chẳng khác gì đánh bạc, may mắn gặp được người chồng thương yêu thì thôi, nhưng nếu vớ phải gã chồng vũ phu thì cuộc sống chẳng khác gì dưới địa ngục.



Đương nhiên, điều thường thấy ở những người chồng vũ phu chính là thường xuyên mắng chửi, đánh đập vợ không thương tiếc dù bất cứ nơi đâu, kể cả là chốn đông người.

Ảnh cắt từ clip.



Mới đây, trên mạng Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip quay lại cảnh chồng đánh vợ dã man ngay giữa đường giữa chợ. Qua tìm hiểu, vụ việc này xảy ra ngày 13/7 tại huyện Liêm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc



Từ clip có thể thấy, người vợ mặc áo trắng ngồi bệt dưới đất, bị chồng nắm tóc mắng chửi liên tục, sau đó lôi xềnh xệch trên đường. Chưa dừng lại ở đó, gã chồng còn bế vợ lên cao rồi ném mạnh xuống đất, độc ác không khác gì đang đối xử với kẻ thù. Sau khi đã đánh đập chán chê, người đàn ông thản nhiên bỏ đi mặc kệ vợ nằm đau đớn ở đó.

Thời điểm xảy ra vụ việc, rất đông người qua lại nhưng họ chỉ dửng dưng bước qua, có nhiều người thì đứng xem, thậm chí thản nhiên cầm điện thoại quay video, rồi lại 'ồ' lên kinh ngạc trước hành động của người đàn ông.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng, công an đã lập tức vào cuộc điều tra. Thông tin ban đầu cho thấy, gã chồng họ Thích còn vợ họ Lê. Do mâu thuẫn tình cảm, chị Lê đã bỏ nhà đi nhiều năm. Khi vô tình gặp lại vợ ở chợ, gã chồng đã nổi điên và đánh đập vợ.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ