Chồng đánh vợ và bạn tới tấp khi bị bắt quả tang chở 'bồ nhí' trên ô tô

Thời gian gần đây, những đoạn clip đánh ghen, bắt quả tang ngoại tình không phải là hiếm. Mới đây, MXH lại xôn xao đoạn clip ngắn ghi lại cảnh người vợ và bạn bắt quả tang chồng chở nhân tình trên xe ô tô.



Từ clip cho thấy, khi phát hiện chồng chở người được cho là 'tiểu tam' trên ô tô vợ và người bạn của mình đã chạy xe máy đuổi theo. Đến một đoạn đường vắng người qua lại, hai người dừng xe máy và đi đến bên cửa ghế lái của xe ô tô.

Clip được chia sẻ



Sau đó, hai bên tiếp tục giằng co qua lại một lúc. Do quá tức giận, người chồng đã lao xuống xe dùng chân đá liên tiếp vào vợ và người bạn đi cùng. Chưa dừng lại ở đó, ông chồng còn liên tục chửi bới, đuổi theo đánh tới tấp vào 2 người.

Lúc này, người vợ đã nhanh chân lao thẳng đến ô tô để xử lý cô nhân tình vẫn đang ngồi im trên xe từ nãy tới giờ. Nghe thấy tiếng hét của 'bồ nhí', ông chồng vội vàng chạy lại thô lỗ kéo vợ ra ngoài. Khi thấy nhiều người đứng xung quanh xem xét vụ việc, người chồng cũng lớn tiếng xua đuổi.

Ảnh cắt từ clip



Do quá bức xúc thái độ hành xử của người chồng, người phụ nữ đi cùng vợ đã tức giận chất vấn: “Tao chưa làm gì cả, tao chỉ bảo nó xuống xe nói chuyện đàng hoàng. Tao thách mày luôn đấy, mày là cái gì. Tao nói chuyện đàng hoàng với mày luôn nhé. Hai đứa con để ở nhà mà mày lại đi như thế này”.

Từ thông tin được chia sẻ có thể thấy, người chồng trong đoạn clip đã có vợ và 2 con nhỏ. Tuy nhiên, người này vẫn bất chấp vợ con ở nhà mà ra ngoài cặp bồ, đến khi bị bắt quả tang thì hùng hổ với vợ.

Chứng kiến cảnh giằng co, một số người chứng kiến đã yêu cầu gọi công an đến giải quyết. Dù không biết sau đó mọi chuyện thế nào nhưng không ít người bức xúc trước cảnh ông chồng đã ngoại tình còn sử dụng bạo lực với vợ.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ