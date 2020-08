MXH phẫn nộ trước đoạn clip chồng đánh vợ và mẹ để bảo vệ nhân tình

Mới đây, trên MXH xôn xao chia sẻ đoạn clip đánh ghen khiến nhiều người phẫn nộ. Theo tác giả bài viết, người vợ vốn làm công nhân, ngày đêm tăng ca sớm tối nên không thể ngờ được việc chồng sẽ lừa dối mình.

Tuy nhiên, người vợ vẫn đứng ra vay tiền, dồn hết của cải để mua xe ô tô cho chồng đi lái. Lấy lý do công việc, anh chồng thường xuyên đi sớm về khuya và không ăn cơm nhà, dần dần lạnh nhạt và hời hợt với vợ.

Ảnh: Ký sự đường phố.

Sau đó, người vợ đã xin nghỉ làm để theo dõi chồng thì phát hiện anh vào nhà nghỉ với nhân tình. Ngồi đợi mấy tiếng bên ngoài, đến khi chồng và bồ tình cảm đi ra thì vợ và mẹ vợ do quá tức giận nên đã quyết lao vào hơn thua.

Tuy nhiên, điều đáng nói là thái độ của người chồng. Dù bản thân là người sai trái khi đã ngoại tình, nhưng đối diện với mẹ và người vợ đã tần tảo, đầu ấp tay gối bao năm nhưng người chồng vẫn quyết bênh nhân tình, thậm chí còn đánh chửi vợ và mẹ không thương tiếc.

Được gã chồng bảo vệ, cô bồ không hề hấn gì, thản nhiên leo lên chiếc xe của gã chồng vũ phu (chiếc xe phần lớn là công sức của người vợ). Người chia sẻ video còn khẳng định, dù làm lụng vất vả nhưng người vợ không dám mua gì sắm gì trong khi cô nhân tình lại được gã chồng cung phụng, yêu thương.

Ảnh cắt từ clip.

Xem xong clip, không ít người cảm thấy ngán ngẩm bởi gã chồng bất hiếu, phụ bạc và cảm thương cho số phận của người vợ. Đã thế, khi bắt tận tay chồng ngoại tình còn bị chửi bới, đánh đập, ngay cả mẹ vợ cũng phải chịu cảnh ngộ chung.

Thế mới nói, lấy chồng chẳng khác gì đánh bạc, nếu may mắn được người chồng yêu thương, biết suy nghĩ vì gia đình vợ con đã đành, lấy phải người chồng ngoại tình , gái gú lại vũ phu thì người phụ nữ chỉ có khổ cả một đời.

Đoạn clip được chia sẻ.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ