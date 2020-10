MXH xôn xao trước clip chồng đến tận cơ quan đánh ghen, túm tóc vợ lôi xềnh xệch như kẻ thù

Thời đại kinh tế xã hội phát triển, tình trạng ngoại tình trở nên phổ biến nên các clip đánh ghen ngày càng xuất hiện nhan nhản trên các trang mạng. Người đọc còn chưa hết sốc với những clip đánh ghen máu lửa ở phố Lý Nam Đế hay trong quán cà phê ở Ba Vì (Hà Nội) thì mới đây, một đoạn clip khác cũng thu hút sự chú ý không kém.



Nếu trong các clip trước là vợ Nếu trong các clip trước là vợ đánh ghen chồng và nhân tình thì trong clip mới này, người ngoại tình và phải chịu trận là cô vợ trẻ. Theo đó, anh chồng đã tìm đến tận cơ quan của vợ để 'hành sự'.

Theo như người chia sẻ clip, vụ việc được cho là xảy ra ở Ngô Quyền, Hải Phòng. Cô vợ trong clip đã bỏ chồng con, bỏ nhà đi 2 tháng để cặp kè với một ông giám đốc người Hàn.



Từ clip có thể thấy, anh chồng đi giày, mặc quần jean đen, áo phông trắng, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang nhưng nhìn có vẻ vẫn trẻ tuổi. Trong khi đó, cô vợ mặc áo đen dài tay, chân váy xẻ đùi ngồi sụp dưới sàn đá hoa. Lúc đầu, anh chồng vừa túm tóc vợ vừa chỉ tay vừa quát: "Mày biết đường mày về xin lỗi nhà tao biết chưa? Nhận lỗi sai tao với nhà tao".

Sau đó, người đàn ông được cho là chồng này đã thẳng tay túm tóc, lôi vợ xệch xệch từ trong văn phòng ra ngoài hành lang, vừa đi vừa nói về chuyện cô vợ đã ngoại tình, bỏ nhà bỏ cửa đi theo nhân tình. Có lẽ quá đau đớn và bị động, cô vợ không thể phản kháng mà chỉ ngồi im chịu trận để chồng túm tóc lôi đi.



Sự việc diễn ra dưới sự chứng kiến của rất nhiều người nhưng không mấy ai dám can ngăn. Chỉ có một người phụ nữ đứng ra khuyên can người đàn ông "anh ơi bình tĩnh" nhưng vẫn không ăn thua.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ