Kinh hoàng cảnh chồng ôm con nhỏ trên tay vẫn đấm đá vợ dúi dụi như kẻ thù

Những clip bạo lực gia đình đã không còn quá xa lạ trong xã hội hiện nay. Dù bất kỳ nguyên nhân nào, bạo hành gia đình luôn khiến người xem cảm thấy phẫn nộ và bất bình. Mới đây, trên mạng xã hội tiếp tục truyền nhau đoạn clip ngắn ghi lại cảnh người chồng hành hung vợ dã man ngay trước mặt con nhỏ.



Theo như người chia sẻ clip, vụ việc xảy ra ngay dưới một sảnh chung cư ở thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Theo như người chia sẻ clip, vụ việc xảy ra ngay dưới một sảnh chung cư ở thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương ). Ngay khi bước xuống từ xe ô tô, người chồng ngay lập tức lao tới vừa chửi bới vừa đấm đá vợ túi bụi không khác gì kẻ thù.

Điều đáng nói, dù trên tay bế con nhỏ nhưng người này vẫn ra tay vô cùng tàn nhẫn. Hết dùng chân đá liên tiếp vào đầu và mặt vợ, ông chồng còn chửi bới không ngừng, dùng tay tát mặt vợ đập cả đầu vào bậc tam cấp khiến người xem phẫn nộ.

Ông chồng bế con đánh vợ tàn nhẫn

Khi người vợ vứt điện thoại vào lùm cây xanh bên cạnh, gã chồng càng điên tiết và ra tay nặng hơn, ghì hẳn người phụ nữ vào lùm cây, càng tát và chửi bới mạnh bạo hơn. Bị chồng đánh đập liên tiếp, người vợ đi chân trần chỉ biết gào khóc, bị động thừa nhận và cố trốn tránh những quả đòn 'trời đánh' từ chồng.



Trước sự việc, một người đàn ông đã chạy tới can ngăn, tuy nhiên ông chồng quá hung hãn nên không thể làm gì. Chỉ đến khi người vợ trốn được ra chỗ chiếc ô tô khác, người đàn ông mới có thể can ngăn được hành động bạo lực gia đình.

Người đàn ông can ngăn nhưng không ăn thua

Ngay khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Theo như người đăng tải clip, nguyên nhân dẫn tới vụ việc là do vợ nghi chồng cặp bồ nên muốn kiểm tra điện thoại nhưng chồng không cho nên bắt đầu xảy ra mâu thuẫn và các hành động bạo lực.



Hành động của ông chồng vũ phu khiến nhiều người vô cùng bức xúc, phẫn nộ. Thậm chí có ý kiến cho rằng, cơ quan chức năng cần vào cuộc và xử lý nghiêm những hành động như vậy.



Theo TN/SKCĐ