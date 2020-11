Clip: Chủ cửa hàng giả vờ phục tùng rồi đánh trả và cướp được súng từ tay tên cướp

Your browser does not support HTML5 video.

Dù chưa biết là va chạm ai đúng ai sai ra sao nhưng việc 2 thanh niên Việt Nam lao vào đánh 1 người nước ngoài gây thương tích như vậy không hay chút nào, rất may các chiến sĩ công an xuất hiện kịp thời.

Cố gắng len vào khe hẹp giữa xe container và lề đường, thanh niên gặp phải tai nạn thảm khốc và bị bánh xe container chèn qua đầu nhưng vẫn may mắn sống sót nhờ chiếc mũ bảo hiểm siêu bền.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 9/11 trên QL1A, đoạn qua xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, Long An. Người chồng đánh lái tránh 1 chiếc xe máy đi ngược chiều khiến 2 người va chạm với xe container, chị vợ tử vong thương tâm.

Theo thông tin do người quay clip cung cấp, thanh niên này đã dùng cả kiếm và súng chống trả lại khi bị truy đuổi khiến 1 người bị thương nặng sau đó bị người dân trói lại giao cho công an xử lý.

Với thể hình nhỏ bé cũng tốc độ không mấy vượt trội, nếu không biết dùng chiến thuật thông minh thì chó hoang hoàn toàn không có cửa khi đối đầu với linh dương đầu bò, loài vật to lớn, khỏe mạnh hơn chúng nhiều lần.

Sự việc xảy ra trong 1 cửa hàng ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. 1 cô gái sau khi bị nhân viên an ninh của cửa hàng bắt quả tang trộm quần áo đã liên tục tự tát vào mặt mình rồi quỳ xuống xin được tha tội.

