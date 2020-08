Đăng status chưa đủ, Chu Hằng còn livestream tố ngược Âu Hà My khiến người nghe phát hoảng

Không biết thâm thù đại hận như thế nào mà sau vụ Âu Hà My tố chồng ngoại tình, 'hot girl kem trộn' Chu Hằng liền ngay lập tức lên tiếng tố ngược nữ giảng viên giả vờ có thai và nhiều vấn đề khác.



Theo đó, Chu Hằng khẳng định những gì Âu Hà My trải qua ngày hôm nay là không hề đáng thương mà là đáng đời. Cô cũng cho biết, mọi người mới chỉ nghe theo dư luận một chiều, nên tỉnh táo để không bị dắt mũi.



Có vẻ như đăng status chưa đủ, mới đây Chu Hằng còn livestream để 'bóc phốt' thêm một lần nữa cho hả dạ. Mọi người nói 'quá tam ba bận', và đây chính là lần thứ 3 Chu Hằng tố ngược Âu Hà My kể từ lúc nữ giảng viên tung clip đánh ghen và tố chồng bội bạc.

Clip Chu Hằng bóc phốt Âu Hà My.



Trong đoạn livestream này, tất nhiên một lần nữa Chu Hằng lại nhấn mạnh việc Âu Hà My giả vờ có thai, thuê người tẩy trắng cho mình và đi chơi golf cùng trai lạ. Cụ thể, 'hot girl kem trộn' nói: Với tính cách của 'công chúa' (Âu Hà My) thì khi có thai sẽ ngày ngày up lên facebook nhưng không, công chúa của chúng ta chẳng hề up gì hết cho đến ngày bóc phốt", "có ai sảy thai mà vẫn đi tập thể thao không?"



"Hàng ngày có biết công chúa của chúng ta đi ra sân golf với ai không?" Chưa dừng lại ở đó, Chu Hằng còn nhấn mạnh: "Nếu một người con gái ngoan hiền, đảm, nhà giàu, yêu chồng, yêu người yêu thì làm sao bị bỏ của chạy lấy người? Nếu chồng ăn bám thì càng phải nịnh vợ không bao giờ dám bỏ..."



Chu Hằng chốt lại, việc này là 'do ăn ở', và việc này 'xảy ra lâu rồi chứ không phải mới đây'. Tuy nhiên, khi thấy mọi người hỏi rõ mọi chuyện thì cô nàng đáp lại: 'Chị có chơi với nó đâu, tất cả là mọi người nói lại'.

Ảnh cắt từ clip.



Chính chủ cho biết, sau khi kết thúc Chính chủ cho biết, sau khi kết thúc livestream , Chu Hằng sẽ xóa đoạn clip này.



Chu Hằng tên thật là Chu Thúy Hằng, sinh năm 1988. Trước đây, cô từng lấy chồng và sống bên Trung Quốc, đến đời chồng thứ 2 là người Hà Nội. Hiện tại, cô đang hạnh phúc bên chồng thứ 3 và kinh doanh mỹ phẩm, kem trộn. Trang cá nhân của hotgirl 8x cũng hút hơn 300k lượt theo dõi.



Được biết, trước đây Chu Hằng và Âu Hà My từng có mâu thuẫn. Nguyên nhân bởi Chu Hằng từng đăng clip một tiếp viên hàng không lộ ảnh nhạy cảm và người này chính là bạn của Âu Hà My. Do đó, nữ giảng viên đã lên tiếng, khiến cả bên xảy ra cãi vã.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ