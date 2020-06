Clip chú rể bế cô dâu `lách luật` vì mẹ bắt đi cửa sau: Người trong cuộc bất ngờ lên tiếng

Như Tuổi trẻ Xã hội đã đưa tin, sáng 25/6, trên mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh hôn lễ của một chú rể. Sẽ chẳng có gì đặc biệt cho đến khi, chú rể nắm tay bước xuống xe hoa thì bất ngờ dắt cô dâu chạy thật nhanh rồi bế thẳng vợ vào cửa chính trước sự chứng kiến của mọi người mặc cho mẹ chồng ngăn cản.



Ngay khi đăng tải, đoạn clip trên đã nhận được sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng. Không ít người khẳng định, việc cô dâu có bầu trước khi cưới phải đi cửa sau là hủ tục thể hiện sự thiếu văn minh và không tôn trọng phụ nữ. Bên cạnh đó, họ cũng dành lời khen ngợi cho hành động của chú rể. Theo như người chia sẻ clip , nhà chú rể có lẽ làm kinh doanh nên không cho con dâu có bầu trước khi cưới vào cửa chính mà phải đi cửa sau theo như phong tục cũ. Tuy nhiên, không muốn vợ mình phải thiệt thòi nên đã tìm cách "lách luật". Có thể thấy, dù nhiều người chứng kiến bất ngờ nhưng cả cô dâu chú rể đều rất rạng rỡ và vui vẻ.Ngay khi đăng tải, đoạn clip trên đã nhận được sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng. Không ít người khẳng định, việc cô dâu có bầu trước khi cưới phải đi cửa sau là hủ tục thể hiện sự thiếu văn minh và không tôn trọng phụ nữ. Bên cạnh đó, họ cũng dành lời khen ngợi cho hành động của chú rể.



Tuy nhiên, trước thông tin cho rằng mẹ bầu ngăn cản cô dâu không cho vào cửa chính vì Tuy nhiên, trước thông tin cho rằng mẹ bầu ngăn cản cô dâu không cho vào cửa chính vì mang bầu trước khi cưới, người đăng tải đoạn clip là anh Bùi Tâm đã lên tiếng phủ nhận vụ việc.



Vietnamnet dẫn lại lời anh Tâm cho biết, do cô dâu đang Vietnamnet dẫn lại lời anh Tâm cho biết, do cô dâu đang mang thai 3 tháng mà phải đi giày cao gót, mặc váy cưới nặng và dài nên mẹ chồng kêu con trai bế thẳng vào nhà. Tuy nhiên, chú rể kéo cô dâu đi quá nhanh nên mẹ chồng mới chạy theo cản lại, không hề có chuyện như mọi người đồn thổi.

Ảnh cắt từ clip.

Bên cạnh đó, chú rể Ngọc Long đã lên tiếng, đính chính vụ việc. Chia sẻ trên báo Tuổi trẻ Online, anh Long cho biết bạn anh chính là người đăng tải clip, chỉ thêm nhạc chứ không hề cắt ghép hay chỉnh sửa. Cô dâu cũng không hề biết trước được hành động của chồng.

Theo anh Long, bản thân là người vui tính nên muốn đám cưới của mình thật đáng nhớ. Ngoài ra, anh cũng rất vui khi clip được nhiều người chú ý, chú rể được khen là tâm lý, yêu thương vợ.

Trước đó, gia đình anh cũng từng nói về việc những nhà kinh doanh sẽ kiêng khem kiểu có bầu trước phải đi cửa sau, bước qua lò than hồng... Tuy nhiên, anh cho rằng quan niệm này đã lạc hậu và không quan tâm nhiều.

Anh Long bổ sung, bố mẹ anh rất mừng khi biết tin con dâu có em bé. Sau khi video ngày cưới được chia sẻ trên mạng xã hội, giữa mẹ và anh không có xung đột gì nhưng anh vẫn lo ba mẹ sẽ buồn và lo lắng khi đọc bình luận của mọi người.



