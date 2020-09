Chú rể bị cảnh sát phạt chống đẩy trong đám cưới, biết nguyên nhân ai cũng tá hỏa

Đoạn video này khi được chia sẻ lên mạng đã thu hút được nhiều sự chú ý. Không ít người tò mò không hiểu nguyên nhân dẫn đến những việc xảy ra trong clip là gì.

Qua tìm hiểu, đoạn clip được ghi lại vào ngày 26/8 ở làng Randugong, đông Java, Indonesia. Nguyên nhân bởi, chú rể trong đám cưới đã không thực hiện việc đeo khẩu trang trong thời điểm đại dịch COVID-19 ngày càng phức tạp.

Chính vì lẽ đó, chú rể Solihudin đã bị một cảnh sát phạt chống đẩy ngay trước mặt cô dâu và các quan khách hai họ. Từ đoạn clip có thể thấy, anh Solihudin nghiêm túc chống đẩy trên sân khấu trong khi các vị khách mời thì cười nghiêng ngả.

Your browser does not support HTML5 video.

Bên cạnh đó, cô dâu Dian Masitha khi thấy chồng mình bị phạt cũng đứng cười tủm tỉm. Có lẽ được nhân nhượng vì đang trong ngày trọng đại nên chú rể chống đẩy được 3 lần thì cảnh sát bỏ qua. Sau đó, anh Solihudin còn được cảnh sát đeo khẩu trang cho.





Giải thích về vụ việc, vị cảnh sát trong đoạn clip là Harid Kurniawan cho biết, lực lượng chức năng thường sẽ kiểm tra đột xuất các sự kiện trong làng để xem người dân có thực hiện, tuân thủ các quy định y tế hay không. Khi thấy chú rể này không đeo khẩu trang trong đám cưới, anh đã thẳng tay trừng phạt để răn đe.

Ảnh cắt từ clip.





Cũng theo cảnh sát Harid, trước đó gia đình cặp đôi đã gửi yêu cầu tới cơ quan chức năng mong muốn được tổ chức đám cưới và đồng ý tuân thủ các quy định về Sức Khỏe như giữ khoảng cách xã hội , thiết lập bồn rửa tay và hạn chế số lượng khách mời.

Thế nhưng, trong đám cưới lại phát hiện rất nhiều khách mời không đeo khẩu trang nên cảnh sát Harid buộc phải phát khẩu trang cho từng người.



Theo Thùy Nguyễn