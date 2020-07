Giữa đêm không ngủ, 'cô dâu 62 tuổi' lôi chồng trẻ đi quay clip... đào cổ vật

Từ trước đến nay, chuyện tình 'cô dâu 62 tuổi' cùng chồng trẻ Hoa Cương liên tục nhận được sự chú ý từ cư dân mạng. Công chúng không chỉ quan tâm đến mối tình lệch tuổi của cặp đôi đến những cuộc trùng tu nhan sắc và những màn thể hiện quá lố của cặp đôi.

Mới đây, ' cô dâu 62 tuổi ' Thu Sao cùng chồng trẻ Hoa Cương tiếp tục khiến mọi người chú ý khi khoe đoạn clip quay lại quá trình khai quật 'cổ vật'. Cụ thể, đoạn clip được cô dâu Thu Sao chia sẻ với tiêu đề: "Hai vợ chồng hì hục tìm ra món đồ cổ mang về quê trang trí nhà mới".

Theo như clip, giữa đêm không ngủ vì chiều vợ nên chú rể Hoa Cương đã cầm một cây gậy ngắn tích cực đào tung đống đất đá lên để tìm kiếm cổ vật. 'Cô dâu 62 tuổi' thì đi theo bên cạnh, cầm đèn để soi cho chồng.

Nhiều người vừa xem cũng vừa cảm thấy chờ đợi, háo hức theo, bởi như lời chị Thu Sao chia sẻ, trước đây bản thân từng có một hòn non bộ rất to và đẹp khi làm kinh doanh quán cà phê. Tuy nhiên hiện tại, hòn non bộ ấy đã bị đất đá vùi lấp và chị Thu Sao nhất quyết đòi chồng trẻ phải đào lên, mang về quê để ở căn nhà mới xây làm kỷ niệm.

Vì nảy ra ý tưởng quá đột ngột lại không có dụng cụ, cặp đôi hì hục một lúc lâu mới có thể đào được một chút. Tuy nhiên, đến khi nhìn thành quả không ít người cảm thấy thất vọng vì hóa ra nhìn chẳng khác gì... “mấy cục xi măng”.

Thế nhưng, 'cô dâu 62 tuổi' vẫn khẳng định chắc nịch rằng bên dưới vẫn còn rất nhiều, sau này sẽ đào hết lên để mang về quê. Nhiều người chỉ cảm thấy tội cho chồng trẻ Hoa Cương khi dùng tay không đào vài hòn non bộ 'chiều vợ' mà ngón tay trầy xước, gẫy hết móng tay.



Theo như nhân vật chính, những hòn non bộ này sẽ được dùng để trang trí trong căn nhà đang xây ở quê. Dù đang trong quá trình làm móng, nhiều người vẫn phải trầm trồ khi căn nhà quá mức hoành tráng qua bức ảnh được chia sẻ trước đó.

