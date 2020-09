Cô dâu 'găng cơ' đánh hàng loạt khách mời bất tỉnh trong ngày cưới, sự thật khiến nhiều người sốc

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh tượng một cô dâu đang ẩu đả, đánh nhau với nhiều khách mời trong ngày trọng đại của mình. Nơi xảy ra sự việc là trên bãi cỏ, gần đó còn có một người phụ nữ nằm bất tỉnh trong tư thế úp mặt xuống đất.

Your browser does not support HTML5 video.

Đoạn clip được chia sẻ.

Khi máy quay hướng về phía bãi cỏ, có thể thấy rõ cô dâu dù đang mặc nguyên bộ váy cưới cồng kềnh nhưng vẫn đang đánh nhau với rất nhiều người. Sau một lúc, cô dâu mới chịu đứng dậy bỏ đi.

Thậm chí, mọi người còn soi được có một người đàn ông đứng bên cạnh đường bất lực trước vụ việc, dường như đang muốn gọi cảnh sát đến.

Ngay khi được đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội . Hầu hết người xem đều vô cùng ngạc nhiên, không thể tin nổi hành động của cô dâu. Thế nên, họ rất tò mò muốn biết, nguyên nhân xảy ra vụ việc là gì. Bên cạnh đó, người phụ nữ bất tỉnh úp mặt xuống đất có làm sao không mà chưa thấy ai để ý đến.

Liên quan đến vụ việc, người quay và đăng tải clip cho biết không có ai bị thương nặng cả. Cụ thể, người này cho biết: “Người phụ nữ nằm gục mặt xuống đất là một trong những người bạn của cô dâu. Có vẻ cô ấy đã ngủ thiếp đi vì quá say. Tôi nghĩ cuộc chiến không có gì nghiêm trọng cả. Tôi đoán đây chỉ là truyền thống trong đêm tân hôn mà thôi”.

Người này còn bổ sung, ngoài ra còn 2 phụ nữ khác do say rượu nên ngã xuống sàn. Tuy nhiên, họ đều rất ổn vì tự ngã chứ không phải do ai tấn công. Vụ việc được cho là xảy ra ở xứ Wales (nước Anh) nhưng tính xác thực vẫn chưa được làm rõ.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ