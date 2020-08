Tỏ tình với 'phi công trẻ' cô gái bất ngờ bị hất nước thẳng đầu khiến CĐM ngỡ ngàng

Mới đây, trên mạng xã hội truyền nhau đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái đến nhà bạn trai tỏ tình, xin lỗi và van nài anh chàng có thể gặp mặt mình để nói chuyện.

Từ đoạn clip được chia sẻ có thể thấy, cô gái khi đứng dưới nhà bạn trai đã không ngại ngần hét lớn: 'Chị yêu em'. Chưa dừng lại ở đó, cô còn tiếp tục thuyết phục bạn trai: "Chị có làm gì sai đâu", "Em mà không xuống chị đứng ở đây đấy", "Chị xin lỗi mà"...

Clip được chia sẻ.

Tuy nhiên, chàng trai trẻ lại dửng dưng không quan tâm và nói cô gái hãy về đi. Sau đó, mẹ anh chàng này cũng ra mặt từ chối: "Cháu về đi, nó không gặp cháu đâu".

Thế nhưng, cô nàng vẫn quyết không bỏ cuộc, một mình đứng giữa trời tối gào thét đến khi gặp được chàng trai thì thôi. Một lúc sau, anh chàng này hất thẳng chậu nước từ trên cao xuống khiến cô gái ướt sũng cả người.

Ảnh cắt từ clip.

Có lẽ, quá bất ngờ và đau đớn khi bị người mình yêu đối xử như thế, cô gái đã ngồi sụp xuống và òa khóc nức nở. Mãi một lúc sau, cô gái này mới thất vọng đi về.

Ngay khi được đăng tải trên mạng xã hội , không ít người tỏ ra thương cảm đối với cô gái này và cảm thấy không hài lòng với hành động của chàng trai kia. Họ cho rằng, cô gái đã yêu quá nhiều đến mức từ bỏ là lòng tự trọng để cầu xin người kia tha thứ, thế nhưng đáp lại chỉ là hành động phũ phàng của đối phương.

Ảnh cắt từ clip.





Hiện tại, đoạn clip vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng, thu hút được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ