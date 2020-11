Bị dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, cô gái say phản ứng, cắn vào tay cảnh sát cơ động

Theo Zing .vn, vào thời điểm trên, các chiến sĩ Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM đang thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn tại ngã tư Hàng Xanh.

Tổ công tác phát hiện nam thanh niên tên N.V.T. (21 tuổi) chạy xe máy chở theo một cô gái có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Cô gái giằng co, cắn tay Cảnh sát cơ động (ảnh cắt từ Clip).



Qua thổi nồng độ cồn, nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn 0,4 mg/lít khí thở. Đồng thời, T. không xuất trình được bằng lái xe và giấy đăng ký xe nên tổ công tác lập biên bản tạm giữ phương tiện.



Lúc này, T. không hợp tác ký vào biên bản vi phạm rồi phản ứng xô xát với lực lượng chức năng gây ra tình trạng hỗn loạn. Theo Tiền phong, cô gái đi cùng thì lớn tiếng, giằng co, dùng tay đánh vào phần đầu, cắn vào tay một chiến sĩ Cảnh sát cơ động có mặt hỗ trợ.

Công an phường 25, quận Bình Thạnh có mặt sau đó mời 4 người liên quan (1 nam và 3 nữ) về trụ sở làm việc. Một số người đi đường chứng kiến vụ việc đã dùng điện thoại quay lại clip và tung lên mạng xã hội.

Ngay sau đó, lực lượng Công an phường 25 và Công an quận Bình Thạnh có mặt đưa những người về trụ sở làm việc. Nam thanh niên điều khiển xe máy sau đó bị lập biên bản vi phạm hành chính vì có nồng độ cồn.

Your browser does not support HTML5 video.