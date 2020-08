Vụ cô gái húp sữa chua chưa thanh toán trong siêu thị: Đã không biết sai còn `già mồm` ngụy biện

Từ hôm qua đến nay, cộng đồng mạng xôn xao chia sẻ clip một cô gái trẻ hồn nhiên mở hộp sữa chua rồi dốc vào mồm ngay giữa siêu thị. Đáng nói, lốc sữa chua này chưa được thanh toán.

Theo nội dung đoạn clip tung lên mạng xã hội , một cô gái trẻ mặc áo đen quấn sooc đi vào siêu thị mua đồ. Cô nàng đi đến khu vực bày bán sữa chua và cầm một lốc sữa chua lên tay. Tiếp đó, cô nàng mở nắp một hộp sữa chua và dốc vào miệng.

Cô nàng hồn nhiên bóc sữa chua chưa thanh toán ra ăn

Đáng nói, lốc sữa chua này chưa được thanh toán nhưng cô ta vẫn thản nhiên ăn, không hề tỏ ra ái ngại, lo sợ. Những người đi siêu thị quanh đó đã nhanh chóng ghi được cảnh cô nàng đang húp sữa chua.

Theo nguồn tin từ Pháp luật và bạn đọc, sau đó đoạn clip này được "nữ chính" đăng lên trang cá nhân. Tiếp đó, cư dân mạng thi nhau chia sẻ với những dòng thông điệp thể hiện rõ thái độ khó chịu, khó hiểu với hành động này.

Một cư dân mạng cho rằng, đây là hành vi thiếu ý thức, thiếu giáo dục. Nhận được bình luận trái chiều về hành động của mình, cô nàng lập tức phản pháo: "Bạn ơi, để mình nói cho bạn biết nhé, trước giờ đồ ăn như sữa chua , kem, mình ăn xong mang vỏ ra tính tiền bình thường. Đừng như vì một số người gian lận mà đánh giá tất cả".

Cô nàng "già mồm" bao biện cho hành vi của mình

Một tài khác bình luận: "Đói quá cũng không được làm như vậy. Hàng hóa chưa được tính tiền thì chưa là của bạn. Bạn lấy quyền gì mà sử dụng nó".

Tiếp nối, một cư dân mạng khác cho rằng: "Ý thức của không bằng con nít. Cháu mình mới lớp 1 nhưng đi siêu thị chủ động nhắc bố mẹ xếp hàng ngay ngắn, hàng hóa nào không mua thì đem cất đúng vào chỗ nó đã lấy ra. Đằng này, lớn tướng vậy rồi mà cái nết kém sang".

Nhiều người khác cũng cho rằng, sữa chua trong siêu thị không phải là mặt hàng được nếm thử. Kể cả có trả tiền sau đó hay không thì đó cũng là hành động rất khó coi, thiếu văn minh

Đại đa số những người chia sẻ đoạn clip của cô gái này đều cho rằng, đây là hành động thiếu nghĩ, thiếu văn minh. Thậm chí khi mọi người vào góp ý cô nàng còn tỏ ra ngoan cố, không biết nhận sai về mình.

Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang chia sẻ rầm rộ đoạn clip này.

Your browser does not support HTML5 video.

Full clip cô gái thản nhiên húp sữa chua chưa thanh toán trong siêu thị

Theo Thanh Mai/SKCĐ