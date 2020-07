Xôn xao clip cô gái thả 'liên hoàn tát' khi phát hiện bạn trai hẹn hò tình tứ với người yêu cũ

Trong chuyện tình yêu nhiều khi xảy ra những tình huống oái oăm mà ngay đến cả người trong cuộc cũng không ngờ tới.



Mới sáng nay (7/7), Mới sáng nay (7/7), mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại pha "dằn mặt" đầy bạo lực của cô gái trẻ khi phát hiện người yêu hẹn hò cùng gái lạ trong quán cà phê.



Theo như đoạn clip ghi lại, khi nhìn thấy bạn trai tình tứ với người khác, cô gái đã không ngại làm ầm mọi chuyện lên trước sự chứng kiến của nhiều người. Cụ thể, cô gái áo xanh sau khi chạy lại "chất vấn" đã liên tục mắng chửi, tát người yêu tới tấp và quát: Mày giải thích đi!". Thậm chí, cô gái áo xanh còn không ngại tặng cho cô gái lạ (áo hồng) một cái tát đau đớn.

Ảnh cắt từ clip.



Khi chàng trai cầu xin bạn gái dừng lại, cô nàng áo xanh lại càng thêm cáu giận và mắng chửi nhiều hơn. Chàng trai chủ yếu chỉ im lặng, ngồi chịu đánh mà không hề phản kháng.



Đoạn Đoạn clip quay ở vị trí khá xa nên không thể nghe rõ những gì người trong cuộc nói với nhau. Tuy nhiên, khi cô gái quay sang tình mới của chàng trai thì phát hiện là... người quen. Lúc này, cô gái áo hồng mới lên tiếng giải thích: "Em nói (chàng trai) là người yêu cũ còn gì? Đã nói là người yêu cũ rồi cơ mà".



Tuy nhiên, lời giải thích này không được chấp nhận, cô gái áo xanh thậm chí càng tức giận và quát to hơn. Thông qua cuộc hội thoại ngắn của 2 cô gái, có thể thấy được trước đó 2 cô nàng đã từng tranh cãi với nhau qua tin nhắn.

Your browser does not support HTML5 video.

Đoạn clip được chia sẻ.



Đến cuối đoạn clip, 3 người vẫn đứng cãi vã trong quán cà phê nên người xem không biết kết cục sẽ ra sao. Tuy nhiên, ngay khi được đăng tải lên mạng, đoạn clip đã được chia sẻ chóng mặt. Dù chưa biết nguyên nhân sự việc ra sao, nhưng nhiều người không hài lòng với hành động của anh người yêu khi có hành động thân thiết với người cũ và khẳng định "người yêu cũ" là một cái gì đó rất... hãm.



Bên cạnh đó, một số người lại nghĩ cô gái áo xanh nên hành xử bình tĩnh hơn để tránh những hành động dại dột hay gây ảnh hưởng đến những người xung quanh.



Hiện tại, đoạn clip trên vẫn được lan truyền rộng rãi trên mạng, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ