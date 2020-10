CĐM ngán ngẩm clip cô gái vượt 30km về nhà người yêu cũ đòi nợ gặp phụ huynh phản ứng cực căng

Tiền nong hậu chia tay cũng là một vấn đề hết sức nan giải mỗi khi các cặp đôi bỗng dưng chia tay. Nếu cả hai đều đã trưởng thành, đi làm, thu nhập ổn định thì mọi chuyện có thể xuề xòa cho cả. Thế nhưng khi cả hai còn trẻ, chưa có việc làm cộng với tính tình có phần bảo thủ trẻ con thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều.

Thực tế cho thấy các câu chuyện "drama" hậu chia tay mà liên quan đến tiền thì phần lớn trong số đó các cặp đôi đều còn trẻ, thậm chí bằng tuổi nhau nên chưa có thu nhập.

Mới đây, các cư dân mạng trên TikTok truyền tay nhau clip một cô gái chạy quãng đường hơn 30km, về tận nhà người yêu cũ để... đòi nợ với số tiền 4 triệu VNĐ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Clip lan truyền trên mạng



Cụ thể trong clip, cô gái nói rõ "bây giờ bác cho bọn cháu một cái lịch (ý nói thời điểm trả nợ) để bọn cháu còn về". Người phụ nữ được cho là mẹ của người yêu cũ cô gái nói bằng giọng gay gắt "đến Tết, cháu không phải nói nhiều".



Cuộc hội thoại tiếp tục đẩy lên cao trào khi bạn nữ hỏi cụ thể Tết là khi nào. Bác gái trong video nói "cháu không liên quan" rồi cứ nằng nặc đuổi cô gái về. Khi cô gái nói rằng mình đang ghi hình và ghi âm, người phụ nữ lớn tuổi cũng trả lời là "không cần thiết ghi âm".



Câu chuyện này nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng tại sao cô gái không đòi tiền từ người yêu cũ mà phải thông qua phụ huynh?



Trả lời Trả lời Pháp luật & Bạn đọc, bạn Đ.T - người đòi nợ trong clip chia sẻ: "Mình và bạn đi từ phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) sang tận nhà người yêu cũ ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) với quãng đường hơn 30km".

Nhân vật đòi nợ là người quay clip



T. cho biết, cả hai đã chia tay đúng 1 năm 2 tháng nhưng chuyện tiền nong vẫn không được giải quyết nên cô phải cất công về tận nhà. Về vấn đề vì sao không đòi bạn trai mà giải quyết qua bố mẹ, T. nói, số tiền 4 triệu là cô và người bạn góp vào cho vay. Bố mẹ của người yêu cũ cũng biết và đã hứa sẽ đứng ra trả. "Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn gì T. cho biết, cả hai đã chia tay đúng 1 năm 2 tháng nhưng chuyện tiền nong vẫn không được giải quyết nên cô phải cất công về tận nhà. Về vấn đề vì sao không đòi bạn trai mà giải quyết qua bố mẹ, T. nói, số tiền 4 triệu là cô và người bạn góp vào cho vay. Bố mẹ của người yêu cũ cũng biết và đã hứa sẽ đứng ra trả. "Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn gì gia đình vẫn không trả nên mình và bạn mới phải xuống tận nhà đòi", T. khẳng định.



Hiện tại clip đang hút hơn 1 triệu lượt xem trên TikTok và vô số bình luận của cư dân mạng. Nhiều bạn nữ tỏ ra ngán ngẩm với thái độ người phụ nữ lớn tuổi trong clip. "Có nợ sao không trả luôn hộ con cho đỡ mất mặt", một bạn viết.



Một số khác bày tỏ sự đồng cảm: "Thật sự mình cũng đang phải chật vật đòi nợ người yêu cũ đây, chẳng biết đòi như nào cho xong ấy".



Một số khác cho rằng không nên để chuyện riêng của cả hai liên quan tới phụ huynh vì sẽ rất khó xử. "Tiền nong nhạy cảm lắm, của ai người nấy giải quyết thôi còn liên quan đến bố mẹ lại mang tiếng xấu", một người bình luận.

