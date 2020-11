Phẫn nộ clip cô giáo mầm non đánh, cắn và đạp học sinh trong giờ ăn: Nhà trường nói gì?

Theo Infonet, chiều 30/10 trên MXH xuất hiện một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh ăn xế chiều trong một lớp học mầm non. Điều đáng nói, trong clip cô giáo đã có những hành động bạo hành với học sinh.



Cụ thể, lúc đầu cô giáo cố kéo một đứa trẻ đang khóc ngồi vào chỗ. Sau đó, cô đánh vào chân một bé ngồi gần rồi tiếp tục đánh vào tay, cắn tay đạp chân một bé trai khi đang đút cho bé này ăn.

Your browser does not support HTML5 video.

Qua tìm hiểu được biết, vụ việc xảy ra vào chiều 27/10 tại Trường mầm non Rồng Vàng (cơ sở đường Quang Trung, quận 9, TP.HCM). Theo bà Phan Thị Kim Duyên - Phó trưởng phòng GD&ĐT quận 9, ngay sau vụ việc Phòng GD&ĐT quận đã cử người xuống tận trường để làm việc trực tiếp.



Cũng theo bà Duyên, cô giáo có hành động không đúng trong clip là cô T.T.H., hiện dạy lớp Lá 1. Ngoài ra, cô H. hiện đang Cũng theo bà Duyên, cô giáo có hành động không đúng trong clip là cô T.T.H., hiện dạy lớp Lá 1. Ngoài ra, cô H. hiện đang mang thai 5 tháng.



Zing dẫn lại thông tin từ nhà trường cho biết, trong giờ ăn xế chiều của lớp, khi thấy trẻ ăn chậm, cô H. đã không kiềm chế được cảm xúc đã tát lên tay trẻ 4 cái, cắn nhẹ vào tay và đá vào chân của bé học sinh này.

Ảnh cắt từ clip

Ngay khi biết vụ việc, nhà trường đã mời phụ huynh lên trao đổi. Giáo viên cũng đã xin lỗi và mong được tha thứ.



Tuy nhiên, theo hiệu trưởng Ngọc Trân, phụ huynh của bé khẳng định sẽ tiếp tục gửi con tại trường nhưng không muốn cho học cô H. và không chịu để cô H. dạy các lớp khác ở trường.



Do đó, nhà trường quyết định tạm đình chỉ công tác của cô H. từ ngày 1/11 để tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc.



Theo TN/SKCĐ