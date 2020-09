Clip con dâu đạp nhầm chân ga tông đổ cổng sắt rồi cán qua người bố chồng

Chiều 25/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip một chiếc xe ô tô tông đổ cổng sắt, cán qua người một người đàn ông lớn tuổi đang đứng mở cổng.





Theo nguồn tin từ Afamily, người cầm lái chiếc ô tô gây tai nạn làm một phụ nữ mới học lái xe. Theo những gì clip ghi lại, người phụ nữ này đang được chồng hướng dẫn tập lái. Qua hiệu lệnh của chồng, chị này lái xe từ từ di chuyển từ ngoài đường vào khu vực nhà riêng.

Đoạn clip ghi cảnh con dâu đạp nhầm chân ga tông cổ cổng sắt rồi cán qua người bố chồng





Chiếc xe di chuyển ở ngoài đường khá chậm rãi, an toàn cho đến khi đi gần sát vào cánh cổng sắt trước cửa nhà. Đúng lúc này, mọi việc vượt ra khỏi kiểm soát của hai vợ chồng khi cô vợ vô tình đạp nhầm chân ga tăng tốc đâm trực diện vào cổng sắt.





Đáng nói, thời điểm chiếc xe tăng ga lao vào cổng sắt thì ở đó có một người đàn ông đang mở cửa cổng được cho là bố chồng của nữ tài xế. Lúc đó, thấy xe của con về nên ông này đi ra mở cổng.





Chiếc xe mất kiểm soát cứ thế lao chồm tới, xô đổ cổng sắt, cán qua người bố chồng . Chưa dừng lại, chiếc xe này còn lao vào đến tận cửa của căn nhà khiến kính cửa đổ vỡ rào rào.





Tình huống bất ngờ nên người chồng ngồi cạnh cũng không thể kiểm soát hoặc xoay chuyển tình thế được. Thấy xe cán qua người bố, hai vợ chồng chỉ biết gào thét gọi "bố ơi... bố...".

Sau khi chiếc xe dừng lại, hai vợ chồng lao xuống, hô hoán mọi người cứu giúp và đưa bố đi Bệnh viện cấp cứu.





Đoạn clip kinh hoàng này hiện đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Hầu hết cư dân mạng đều lắc đầu khiếp sợ và cho rằng, tình huống quá nguy hiểm, cả hai người trên xe không thể kiểm soát nổi.





Một số người cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do người phụ nữ mới tập lái đạp nhầm chân ga. Thêm nữa, chưa có kinh nghiệm xử lý tình huống nên dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.





Nhiều cư dân mạng khác thì cho rằng, giờ này không cần thiết phải bàn đến nguyên nhân nữa mà quan tâm đến Sức Khỏe nạn nhân. Hy vọng ông cụ bình an.





