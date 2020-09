MXH Trung Quốc xôn xao vụ con dâu `đi đường quyền` với bố chồng chỉ vì... cái bình gas

Cách đây vài ngày, cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao về vụ "kịch chiến" giữa con dâu và bố chồng. Theo nguồn tin từ mạng xã hội Trung Quốc, vụ "kịch chiến" xảy ra vào khoảng 11h20 ngày 15/9 tại một ngôi làng ở quận Đàm Đường (TP Quý Cảng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Toàn bộ vụ việc bị camera an ninh ghi lại.





Theo nội dung đoạn clip, một người đàn ông lớn tuổi kéo bình gas ra sân mở. Thấy vậy, cô con dâu đang bế con nhỏ ở gần liền vơ một viên gạch chạy lại đập mạnh vào thân bình gas. Cú đấm mạnh khiến bình tóe lửa có thể gây ra cháy, thậm chí là nổ rất nguy hiểm.

Đoạn clip ghi cảnh con dâu và bố chồng ẩu đả





Bị sốc trước hành động của con dâu, người bố chồng nhanh chóng chạy đến can ngăn nhưng liền bị con dâu "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay". Tức giận, ông bố chồng lao vào ẩu đả, đánh nhau mặc kệ việc con dâu đang ôm đứa cháu thơ hại trên tay liên tục gào khóc.





Với sức trẻ của mình cô con dâu dù đang bế con cũng chiếm thế thượng phong so với bố chồng. Cô con dâu lao vào kịch chiến bằng cách cào cấu vào mặt bố chồng rồi dùng chân đã vào người ông. Chưa dừng lại, cô ta còn dúi cả đầu bố chồng xuống đất.





Thấy đứa con khóc dữ dội, cô con dâu tạm ngừng chiến đặt con gọn vào một góc rồi nhanh chóng đứng dậy "tiếp chiêu" bố chồng. Cô con dâu viên gạch rồi dùng nó đập vào chân bố chồng





Trước khi "đình chiến", cô con dâu nhặt viên gạch đập mạnh thêm 1 phát nữa vào bình gas nhưng rất may bố chồng đã kịp thời can ngăn, khóa van bình gas lại rồi kéo vào trong nhà.

Ảnh cắt ra từ clip





Cho đến thời điểm hiện tại, mạng xã hội Trung Quốc vẫn chưa ra nguyên nhân dẫn đến vụ "kịch chiến" gây xôn xao dư luận này. Nhưng ở bên dưới các bài đăng về vụ việc nhận được hàng nghìn bình luận khác nhau.





Một số cư dân mạng nói rằng, gia đình chẳng có vai vế gì cả. Bố chồng, con dâu đánh nhau như phường chợ búa, giang hồ. Một số người khác nói rằng, không hiểu tại sao đang bế con người phụ nữ này còn lao vào đánh nhau được với bố chồng, nhỡ đứa trẻ bị đánh oan thì sao? Có ý kiến cho rằng, con dâu đánh bố chồng chẳng ra cái thể thống gì cả.





Theo Thanh Mai/SKCĐ