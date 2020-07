Clip: Dân mạng bức xúc đoàn xe chở công nhân chắn đường xe cứu hỏa

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip đoàn xe chở công nhân chắn đường xe cứu hỏa khiến dân tình không khỏi bức xúc. Đoạn clip dài khoảng 1 phút 37 giây, theo đó đoàn xe chở công nhân màu xanh biển đã không nhường đường, còn vượt lên chắn đường dù xe cứu hỏa liên tục hú còi, nháy đèn xin đường.

Được biết, đoàn xe này là xe chở công nhân thuộc Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam (ở khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi ). Đoàn xe 5 chiếc loại 29 chỗ ngồi chở theo người lao động thuộc công ty Doosan Việt Nam, đi trên đường Võ Văn Kiệt đoạn qua xã Bình hòa, huyện Bình Sơn.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vụ việc trên xảy ra vào chiều 4/7, khi đó xe cứu hỏa từ khu kinh tế Dung Quất đang tới hiện trường vụ cháy kho sản xuất mui nêm ở xã Bình Hòa. Một chiến sĩ PCCC có mặt trên xe cứu hỏa khi đó cho hay: "Nhận tin báo kho sản xuất mui nệm bùng phát trở lại, chúng tôi cấp tốc đến hiện trường dập lửa thì bị đoàn xe Doosan Việt Nam liên tục cản trở trên đường Võ Văn Kiệt đoạn qua xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn. Bất bình trước vụ việc nên tôi lấy điện thoại quay lại clip đoàn xe của Doosan".

Được biết, vụ cháy kho sản xuất mui nệm ở Công ty Hiệp Sơn thuộc thôn Liên Trì Đông, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn xảy ra vào 9h sáng ngày 4/7, dù đã được dập lửa nhưng tiếp tục bùng phát trở lại vào chiều cùng ngày. Vụ hỏa hoạn được cho là gây thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng.

Cư dân mạng tỏ ra rất bất bình với các tài xế lái xe của công ty Doosan Vina. Nhiều người cho rằng hành động của các xe này hết sức nguy hiểm, dễ để lại hậu quả khó lường.

Theo Linh Chi/SKCĐ