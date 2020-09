Mẫu thuẫn trong lúc làm việc, gã công nhân đấm đồng nghiệp ngất xỉu

Theo thông tin ban đầu, vụ đánh người xảy ra tại một xưởng phun sơn 1 của Công ty Shing Mark (KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai). Nạn nhân bị đánh là chị Dương Thị H. (40 tuổi, công nhân làm việc trong xưởng).

Clip ghi cảnh chị H. bị Hiếu đánh ngất





Về nguyên nhân vụ việc, theo Người lao động, sáng 28/9, trong lúc làm việc, chị H. và đối tượng Thái Văn Hiếu (công nhân trong xưởng) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Trong lúc tức giận, Hiếu dùng tay đánh mạnh 2 phát vào vùng mặt khiến chị H. ngất xỉu.





Sau khi đánh nạn nhân xong, Hiếu bình tĩnh bỏ đi. Thấy chị H. ngất ra sàn, một số công nhân chạy đến đưa chị vào phòng y tế sơ cứu.





Toàn bộ việc Hiếu đánh chị H. đã bị camera an ninh trong xưởng ghi lại. Sau đó được trích xuất và đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận.





Liên quan đến vụ việc trên, tối cùng ngày, ông Lê Đức Thụy - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Trảng Bom ( Đồng Nai ) xác nhận có sự việc trên xảy ra trên địa bàn. Hiện Công an đã vào cuộc xác minh để có cơ sở xử lý.

Chị H. được đồng nghiệp đưa đi sơ cứu sau khi bị đánh ngất





Trước đó tại Đồng Nai cũng xảy ra sự việc, một nam công nhân bị giám đốc và đồng nghiệp đánh hội đồng. Những người gây án được xác định là: Huỳnh Văn Phường (Phó giám đốc Công ty dịch vụ bảo vệ Hoàng Huy, đóng tại địa bàn) và 2 cấp dưới là Võ Đình Lộc, Trần Hoàng Trang.





Theo điều tra, sáng 16/9, ông Huỳnh Tấn H. (51 tuổi, công nhân tại KCN Nhơn Trạch) đang đi xe máy trên đường nội ô trong KCN Nhơn Trạch (huyện Nhơn Trạch) thì bị ông Phường yêu cầu dừng xe vì cho rằng không chấp hành nội quy của công ty, chạy xe nhanh gây ảnh hưởng đến mọi người.





Ông H. có phản ứng thanh minh thì bị Phường, Trang, Hải dùng gậy đánh vào đầu, chân đạp vào mặt. Hai người khác trong nhóm ông Phường là Lộc và Lĩnh cũng xông vào đánh hội đồng.





Hậu quả, ông H. bị đánh gục xuống đường, chảy máu mũi và được đưa đi Bệnh viện khám. Sự việc được trình báo Công an và 3 kẻ gây án bị bắt.





Theo Thanh Mai/SKCĐ