Mẹ chồng dẫn con dâu đi đánh ghen: Cắt tóc, xát muối vào 'vùng kín' tình địch khiến người xem sốc

Được biết, vụ việc này xảy ra ở xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Dù xảy ra từ hồi tháng 3/2020, đây vẫn là một vụ đánh ghen chấn động khiến nhiều người khiếp sợ.



Theo công an huyện Duy Tiên (Hà Nam), đơn vị nhận được thông tin về vụ đánh ghen từ chiều ngày 14/3. Qua điều tra xác định, người phụ nữ trong clip đánh ghen được mọi người lan truyền trên mạng chính là bà H., 61 tuổi trú tại địa bàn.

Mẹ chồng cùng con dâu đi đánh ghen. Ảnh cắt từ clip.



Được biết, khi phát hiện con trai có quan hệ bất chính với một người phụ nữ tên L. (quê ở tỉnh Hòa Bình), bà H. từng nhiều lần gặp riêng người này, yêu cầu cô cắt đứt 'tư tình' với con trai mình.



Tuy nhiên, chị L. và con trai bà H. vẫn qua lại với nhau. Quá tức giận, bà H. đã cùng con dâu tìm đến thôn Nhất, xã Bạch Thượng (huyện Duy Tiên) tìm gặp tiểu tam. Sau đó, bà H. cùng con dâu đã cắt tóc, lột quần áo chị L. rồi xát muối ớt vào 'vùng kín' cô gái trẻ.



Cảnh tượng này đã được nhiều người quay Cảnh tượng này đã được nhiều người quay clip và đăng tải lên mạng. Từ đoạn video có thể thấy, không chỉ bà H. cùng con dâu mà một số người khác đã cùng xông vào 'đánh ghen' cô gái trẻ.

B à H. cùng con dâu đã cắt tóc, lột quần áo chị L. rồi xát muối ớt vào 'vùng kín' cô gái trẻ.



Dù người bị đánh đã rời khỏi xã Bạch Thượng và không trình báo công an nhưng hai mẹ con bà H. vẫn bị cơ quan triệu tập. Tại cơ quan điều tra, bà H. cùng con dâu đã thừa nhận toàn bộ hành động đánh ghen của mình.



Clip mẹ chồng đi đánh ghen hộ con dâu.



