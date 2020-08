MXH xôn xao đoạn clip đánh ghen của nữ giảng viên ĐH ngoại ngữ với ông chồng nổi tiếng

Từ lâu, Âu Hà My - nữ giảng viên ĐH Ngoại ngữ đã trở thành cái tên không còn xa lạ. Cách đây gàn 1 năm, đám cưới hoành tráng của cô cùng bạn trai N.T.H (SN 1993, đạo diễn - diễn viên ở Hà Nội) từng khiến nhiều người xuýt xoa bởi khung cảnh lãng mạn y như trong truyện cổ tích.

Trước đó, chuyện tình đẹp như mơ của cặp đôi cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên mới đây, Âu Hà My đã chia sẻ trên trang cá nhân về việc chia tay chồng sau 11 tháng kết hôn. Bên cạnh đó, nữ giảng viên trẻ tuổi còn bóc trần cuộc sống hôn nhân cùng bộ mặt thật của người chồng điển trai khiến cư dân mạng sốc nặng.

Bài đăng được chia sẻ.

Ảnh chồng cô đi với nhân tình.

Cô viết: "Em thật sự chưa bao giờ nghĩ sẽ phải phơi bày mọi thứ trên MXH, nhưng tất cả những gì anh đối xử với em và gia đình em, mọi thứ đã quá sức tệ bạc với một người vợ".

Trong bài đăng của mình, Âu Hà My đã chia sẻ nhiều chuyện đau buồn cô phải trải qua trong khoảng thời gian vừa qua: Bố mất, sảy thai... rồi đến người chồng phụ bạc, tất cả mọi thứ dồn đến một lúc khiến cô vô cùng suy sụp.

Người chồng của Âu Hà My.

Nữ giảng viên khiến nhiều người xót xa khi viết: "Giây phút em biết hết tất cả và bị sảy thai, người em không còn đứng vững vì mất máu nhiều, mẹ em mất ở bệnh viện phụ sản, anh lại bỏ mặc 2 mẹ con em ở Bệnh viện một mình và ra đi không chút tình nghĩa thì em đã rõ anh không xứng đáng là một người chồng, người cha và một người con rể, không xứng đáng với tình cảm chân thành của gia đình em, vậy nên mọi lời xin lỗi đến giờ phút này đều là vô nghĩa và muộn màng".

Ảnh cưới trước đây của 2 người.

Tin nhắn của gã chồng gửi cho nhân tình.

Theo như Âu Hà My chia sẻ, chồng cô còn bội bạc đến mức, khi anh gặp khó khăn và vỡ nợ phải giải thể công ty, cô và mẹ đẻ luôn ở bên cùng anh vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, lúc cô sảy thai gọi anh không nghe máy, phải gọi bạn thân của mình tới giúp.

Chồng Âu Hà My còn bị bóc trần quỵt tiền của đối tác, sống lỗi với nhân viên, lừa bạn bè, anh em, tới mức mà anh em kết nghĩa cũng không thể chịu nổi. Bên cạnh đó, khi bố cô mất chưa được một tháng, khi vỡ nợ thì bố chồng nói "chắc bố em mất, bố em về hành anh thì công việc của anh mới đổ bể như thế!".

Bài chia sẻ của Âu Hà My khiến nhiều người sốc nặng. Hầu hết mọi người đều cảm thông, xót thương cho nữ giảng viên xinh đẹp. Đến thời điểm hiện tại, đoạn clip đánh ghen và bài đăng của Âu Hà My vẫn được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội

Đoạn clip đánh ghen của Âu Hà My.







